Was ist eine magische Reise? Dazu gehört Yoga mit Blick aufs Meer und Meditation am Strand. Auch griechische Märchen und Mythen an lauschigen Abenden sind Teil einer magischen Reise. Und natürlich gehören Wanderungen zu urigen Bergdörfern, spirituelle Lieder und kretische Tänze dazu. All das verspricht der Urlaub im Zentrum Philoxenia an der kretischen Südküste.

Es bleibt dabei genügend Zeit, einfach die Seele baumeln zu lassen. Es ist möglich, an den nahegelegenen Stränden das kristallklare Wasser des Libyschen Meers zu genießen, einen Eiskaffee in einer Strandtaverne zu trinken oder die Insel mit ihren großartigen Landschaften und Sehenswürdigkeiten auf eigene Faust zu erkunden.

Aus dem Rahmenprogramm können die Gäste spontan den Tag nach ihren Wünschen gestalten.

Daneben werden Ferienseminare zu besonderen Themen angeboten.

Ob Yoga- oder Qi Gong-Intensivwochen, Familienaufstellungen oder Achtsamkeitstraining, Tango oder Tantra:Wer die Atmosphäre des Platzes nutzen möchte, um tief in ein besonderes Thema einzutauchen, findet eine erstaunliche Vielfalt von Angeboten.

Am Abend wird das Essen – eine köstliche Auswahl vegetarischer, kretisch-mediterraner Spezialitäten – gemeinsam auf der Terrasse eingenommen.

Wenn dann der Mond die ruhige Bucht in ein zauberhaftes Licht taucht, scheinen sich hier Himmel und Erde zu vereinen.

„Philoxenia“ bedeutet Gastfreundschaft. Die GastgeberInnen Susanne und Christian sind erfüllt von der Vision, an diesem Ort einen Platz zu bieten, an dem Erholung und Impulse für neue Erfahrungen gleichermaßen gegeben sind.

Eine neuartige Veranstaltung haben die Beiden selbst zusammengestellt: Eine Reise zu magischen Kraftplätzen der Insel (19. – 26. Juni 2021): Erleben der wilden Bergwelt und der Schluchten, Meditieren an den stillen Kapellen, den Jahrhunderte alten Bäumen und in Kontakt mit der Weite des Meeres.

Ihre besondere Einladung: „Seit vielen Jahren ist uns Kreta besonders ans Herz gewachsen. Hier wetteifern Schönheit und Kraft in der Natur. Diese Begeisterung und die berührenden Erlebnisse an Kraftplätzen möchten wir in dieser Woche mit unserer Freude, Menschen in ihrer Erfahrung der eigenen Kraft und Spiritualität zu begleiten und zu inspirieren kombinieren.“

Ausführliche Informationen: https://www.facebook.com/Zentrum-Philoxenia-Kreta-106870700668726/