Wäre es nicht ein Traum, wenn wir ein kleines tragbares Gerät zum Wohlfühlen hätten? Es würde uns jederzeit innerhalb von Minuten dabei helfen, uns besser zu fühlen. Was wäre, wenn dieses kleine Gerät sogar bei Unwohlsein, Schmerzen, Migräne, Depressionen, Ängsten und vielen anderen Beschwerden helfen könnte? Es würde uns helfen, uns besser zu fühlen, wieder beweglicher zu werden uvm?

Als ich das erste Mal vom Healy gehört habe, war ich mega skeptisch. Ich dachte mir: Dieses kleine Ding soll das können? Ich habe mir das Webinar angeschaut. Am Ende war klar: Ich will den haben! Und ich will gleich die größte Version – den Healy Resonance.

Spannenderweise erlebe ich diese Reaktion seit nun über einem Jahr. Und zwar bei jedem, dem ich vom Healy erzähle bzw. der über andere Kanäle von ihm erfährt.

Nun was ist denn nun dieser kleine Kerl für ein Gerät und was kann er für Dich tun?

Der Healy ist ein kleines tragbares Frequenz – & Quantenwunder Gerät, das mit jedem modernen Smartphone oder Tablet bedient werden kann und einem jederzeit sofort im Alltag mit einem der über 120 Programme innerhalb von Minuten dabei unterstützen kann, sich besser & entspannter zu fühlen.

Der Healy ist ein anerkanntes medizinisches Produkt und kann bei Menschen & Tieren, die Gesundheit, das Wohlbefinden und den Körper wundervoll unterstützen.

Ich nutze den Healy nun schon seit über 1 Jahr selbst bei mir und meinem Hund Lucky. Und ich möchte ihn nicht mehr in meinem Leben missen. Er hat mir in so vielen Bereichen geholfen mich besser zu fühlen, mich bei Schmerzen oder kurzzeitigen Unwohlsein innerhalb von Minuten unterstützt und auch Lucky bei diversen Problemen super schnell geholfen.

Man muss den Healy einfach mal ausprobieren

Dadurch erlebt man selbst, wie dieses Gerät arbeitet und welche Veränderung sich im Körper & im ganzen System einstellen kann.

Wie bei allem ist natürlich die regelmäßige Anwendung wichtig und je mehr ich den Healy nutze, desto mehr stelle ich fest, dass sich viele körperliche Beschwerden in Luft aufgelöst haben. Z.B. ist meine Cellulite nahezu weg und ich schlafe besser und tiefer.

Mittlerweile ist der Healy in über 40 Ländern ein unverzichtbarer Begleiter in mehr als 1,2 Million Haushalten geworden. Die Nutzer sagen, sie würden den Healy zu 100 % weiterempfehlen und merken deutlich eine Verbesserung durch die regelmäßige Nutzung.

Alles in diesem Universum basiert auf Energie und Energie ist Frequenz. Jedes Unwohlsein ist mit einer Frequenz messbar und somit mit einer anderen Frequenz korrigierbar.

Was wäre, wenn es wirklich so leicht gehen könnte und wir uns von diesem kleinen Frequenzwunder erlauben würden helfen zu lassen?! Healy ist die Antwort auf viele Fragen.

Wenn Du mehr über den Healy wissen möchtest, dann folge gerne diesem Link auf meine Homepage, schaue Dir die Videos an und bei Interesse kann ich Dir gerne einen Leih- Healy zum testen bei Dir daheim zukommen lassen. Du kannst ihn 2-4 Wochen ausprobieren und überzeugst Dich selbst.

Jenny Glaser

Auch interessant: https://taomagazin.de/gesundheit-beginnt-in-der-zelle/

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten eines solch kleinen und leicht bedienbaren Therapiegerätes für Patienten darf man zu Recht loben, auch wenn der Healy mit seinen Anwendungen aufgrund fehlender wissenschaftlicher Nachweise im Sinne der Schulmedizin schulmedizinisch nicht anerkannt ist.