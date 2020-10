Der Tod gehört zum Leben dazu, das ist zunächst ein Fakt. Aber handelt es sich dabei wirklich um das Ende aller Dinge oder nur um eine Haltestation? Ist unser Leben nur eine von vielen Zwischenstationen unserer Seele? Der Film beschäftigt sich mit einer überaus komplexen Fragestellung, welche weltweit immer mehr Bedeutung erhält. Thomas Schmelzer trifft Menschen aus verschiedenen Ländern, Kulturen und Überzeugungen, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Es gibt viele Menschen, die von ihrer Reinkarnation nicht nur fest überzeugt sind, sondern auch von ihren außergewöhnlichen Erfahrungen in ihren vorangegangenen Leben berichten. Letztendlich sollen wir alle bereits hier gewesen sein und in verschiedenen Körpern, Geschlechtern, Ländern und Kulturen gelebt haben.

Den Reinkarnationsgedanken gibt es nicht nur in einer freien Spiritualität.

Er kommt auch im Buddhismus, Hinduismus, Judentum, Islam und Christentum vor. Auch in der Thora, im Koran und in der Bibel gibt es klare Hinweise auf die Wiederkehr der Seele. Schon die heidnischen Kelten glaubten an die Wiedergeburt, und hatten laut den Überlieferungen kein Problem damit, Geld und andere Dinge über ein Leben hinaus zu verleihen. Man hat die Rechnung einfach im nächsten Lebenszyklus beglichen.

Betrachtet man die Geschichte unseres Universums, das seit Milliarden von Jahren existiert, scheint ein Menschenleben unbedeutend. Der Gedanke, dass unser Leben nur ein Abschnitt samt einer Lektion ist, macht die Vergangenheit zur greifbaren Realität. Was würde sich für uns selbst – aber auch alle anderen Menschen dieser Welt – ändern, wenn man vorangegangene Leben bewusst wahrnehmen könnte, um damit eine bessere Zukunft zu ermöglichen? Ein Thema, das spannender nicht sein könnte. Wiedergeburt – deine Seele ist unsterblich wirft bildlich gesprochen das Licht auf diese eine Frage. Dabei wird schlussendlich vor allem eine Sache klar: Das Leben, das wir jetzt erleben, ist es wert, es in vollen Zügen zu genießen. Die Destinationen der Seele und die Lektionen, welche wir im nächsten Leben erfahren werden, sind noch ungewiss. Akzeptiert man diesen Gedanken und lebt ihn auch, führt das unerlässlich dazu, dass man das Hier und Jetzt mit absoluter Glückseligkeit wahrnimmt.

