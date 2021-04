Basierend auf dem reinsten Quellwasser von Mutter Erde aus Pyhrn-Eisenwurzen ist Miraculum ∞ Aqua entstanden. Es ist ein spagyrisches Konzentrat, dass es in dieser Gesamtheit nur selten auf der Erde gibt!

Was bewirkt das Miraculum ∞ Aqua Konzentrat?

Die DNA eines jeden Lebewesens wird dauerhaft und nachhaltig reaktiviert, informiert und transformiert. Dadurch beeinflusst es auch zukünftige Generationen. Ein wesentlicher Aspekt ist das körperliche und seelische Wohlbefinden. Dadurch wird das Leben als lebenswert bezeichnet.

Wenn wir energiearmes Wasser trinken, bilden sich vielfältige körperliche und seelische Krankheitssymptome. Diese sollten als Schreie des Körpers nach Wasser verstanden werden. Miraculum ∞ Aqua eignet sich besonders gut dazu, diese Defizite auszugleichen.

Dem Wasser werden durch spagyrische Prozesse mineralstoffreiche Stoffe wieder zugeführt wie: Kalzium, Kalium, Natrium, Eisen und Sulfat.

Durch bestimmte Frequenzen des Bewusstseins, der Farbenlehre, Wortmantras, den Erkenntnissen der Quantenphysik und der Wellenergetik findet eine Aktivierung der Chakren statt.

Alle diese Methoden sind gezielt im Miraculum ∞ Aqua eingesetzt und gespeichert.

Durch einen, bis jetzt noch nie dagewesenen gebündelten Prozess, ist Miraculum ∞ Aqua mit unglaublicher Lebensenergie angereichert. Seine gemessene Lebensenergie übertrifft 1 Mio. Bovis Einheiten (Lebensenergie). Damit gehört es weltweit zu den am höchsten gemessenen Schwingungen, die auf dieser Erde vorkommt. Und es ist im Einklang mit den unumstößlichen Naturgesetzen!

Das Resultat nach der Einnahme von Miraculum ∞Aqua:

Es schützt die Zellen, beugt bei der Regulierung der freien Radikalen vor, so dass keine irreparablen Zell-DNA Schäden entstehen können.

Es schützt bei jeglicher Ver- und Bestrahlung, bewusst oder unbewusst, negative Abstrahlung durch Gerätschaften aller Art.

Leitet alle schädlichen Substanzen aus, die für Lebewesen nicht dienlich sind wie z.B. Giftstoffe, Metalle, chemische oder medizinische Substanzen, hoch toxische Fluoride.

Über 70% der Menschen sterben nicht an Altersschwäche, sondern durch die Vergiftung des Körpers.

Es setzt ein unumkehrbarer Prozess mit den Naturgesetzen ein.

Besondere Eigenschaft: Seelische Komponente von Miraculum ∞ Aqua Konzentrates

Miraculum ∞Aqua regt das Wachstum der Zirbeldrüse an und hebt dadurch unser geistiges und inneres Wachstum.

Das unendliche Potenzial, welches tatsächlich in uns steckt, wird wieder befreit.

Der Beginn einer unendlichen Geschichte die du SELBER schreibst! ICH BIN!

Entstehung Prozess von Miraculum ∞ Aqua Konzentrates:

Durch die Beigabe von ausgewählten spagyrischen Essenzen, werden die Wasser-Moleküle nachhaltig und dauerhaft modifiziert. ∞ Tinktur LS 6168.

Empfehlung der Anwendung des Miraculum ∞ Aqua Konzentrates:

7 Tropfen bzw. Hubs aus dem Sprüher, reichen für einen Liter normales Leitungswasser, Mineralwasser oder sonstigen hochwertiges Wasser, das in Österreich verwendet wird.

Zusätzliche empfohlene Verwendung von Miraculum ∞ Aqua

Die Anwendung mit Miraculum ∞ Aqua kann in das tägliche Leben des Menschen integriert werden. Es kann in der Badewanne genutzt werden oder als Gesichtswaschung. Oder es wird in die Aura gesprüht. Es ist als Trinkwasser für Tiere geeignet. Pflanzen damit zu gießen ist sehr empfehlenswert.

Lassen sie sich von der Miraculum ∞ Aqua Wirkung überraschen.

Wissenschaftliche Studien, über das Wasser ein Speichermedium, bzw. heilsame Wirkungen auf Körper/Seele/Geist!

Der Nobelpreisträger und Virologe Luc Montagnier erforschte, dass Wasser über ein „Gedächtnis“ verfügt.

Prof. Berd H. Kröbling der Uni Stuttgart für Raumfahrt-Sicht. In: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse. 1992, S. 319–345

https://de.wikipedia.org/wiki/Viktor_Schauberger#Werke Das Wesen des Wassers. Originaltexte. AT, Baden 2006, ISBN 3-03800-272-0.

N. Mailand, M. Mann: Proteomics reveals dynamic assembly of repair complexes during bypass of DNA cross-links. In: Science. 348, 2015, S. 1253671- wikipedia.org/wiki/Paracelsus#Wirkung_seiner_Lehre

https://web.archive.org/web/20141021041132/http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html

https://www.w-d-s.at/workshops-seminare/krauterwanderung/

https://www.iaw.li/akademie.html https://www.centrum-der-kraft.de/

https://www.noen.at/hallo-mostviertel/ernst-dobsicek-koenig-der-gartenteiche-hallo-mostviertel-kw27-20-212442577#

Einstein und die Lichtquantenhypothese. In: Naturwissenschaftliche Rundschau. 58(6), 2005, ISSN 0028-1050, S. 311–319.Magnetic activity and Schumann resonance.

Bionisches Wasser: Das Supermolekül für unsere Gesundheit – von Ulrich Warnke-

Unser Kolumnist Matthäus Angelberger ist Sozialpädagoge, Freigeist Ω Mystiker & Hermetiker, Dipl. Spagyrik-Mentor Ω Dozent der Paracelsus-Schule/Brd Ω staatlicher Fachtrainer Ω Dipl. Lebenscoach

Er ist im Zeichen der Jungfrau im August 1965 auf einem kleinen Bauernhof im tiefen Innviertel OÖ geboren. Seit er auf den Füßen stehen konnte, war er dadurch mit Tieren und der Natur sehr verbunden. Er absolvierte eine Lehre als Einzelhandelskaufmann und führte ein unauffälliges aber als Freigeist, sehr lustiges Leben.

Hier gibt es weitere Informationen: https://www.w-d-s.at