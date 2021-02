Musik-Therapie der speziellen Art

Die meisten Menschen setzen sich auf einen Stuhl um auszuruhen, zu lesen oder zu essen. Jetzt gibt es einen Stuhl, auf dem man Platz nimmt, um Beschwerden im Rücken- und Lendenwirbelbereich zu lindern. Es ist auch möglich, damit Medikamente zu reduzieren. Diesem Therapiegerät gelingt es, heilsame Schwingungen auf den Menschen zu übertragen. Diese Frequenzübertragung ist das Ergebnis jahrelanger Forschungen. Diese Forschungen stellte der Allgäuer Wellness-Hotelier und Erfinder Pius Vögel an. In seinen Überlegungen ging er davon aus, dass der menschliche Organismus auf Schwingungen beruht. Sind diese Schwingungen gestört, so sollte es möglich sein, sie durch bestimmte Frequenzübertragungen wieder zu harmonisieren und zu stärken. Dies geschieht durch ganz spezielle „Schwingungserzeuger“, die hier verwendet werden. Auf diese Weise lässt sich ein energetisches Defizit des Organismus aufheben.

Pius Vögel entwickelte die Tontherapie PRIMUSONA. Denn er erkannte, dass die Wirbelsäule in Betrachtung des Energiehaushaltes mit der Schilddrüse zusammenhängt. Die Schilddrüse ist als innersekretorische Drüse zum Überleben absolut wichtig. Sie ist auch wichtiger als ein gut beweglicher Rücken. Deshalb holt sich eine Schilddrüse, die nicht über genug Energie verfügt diese von der Wirbelsäule oder auch vom Magen.

Es gibt noch weitere „Stellen“ im Körper, die auch dieser Schwingungsebene zugeteilt werden. Außerdem sind dieser Schwingungsebene auch Oberkiefer, Ellbogen rechts, Beckenknochen, Gesicht links, Hüftarthrose links und rechts, Neokortex, Stimmbänder und vieles mehr zuzuordnen. Auch bei Parkinson und noch vielem anderen Erkrankungen sind die Frequenzen der Primusona Tontherapie sehr hilfreich.

Jede Schwingungsübertragung bringt Dir ein Stück Gesundheit und das Wohlfühlen zurück.

Hier geht man ganz neue Wege

Spezielle Schwingungen werden als Musik mit der patentierten Klangliege bzw. dem patentierten Klangstuhl auf den Körper übertragen. Dies ist alles in der Tonzuordnungsmappe ersichtlich.

Pius Vögel entwickelte weiterhin die Methode „PRIMUSONA G2000“. Dabei überträgt der Klangstuhl oder die Klangliege individuell ausgewählt heilende Frequenzen auf den Heilsuchenden. Diese regenerierenden Schwingungen zeigen bei den verschiedensten Erkrankungen verblüffend gute Heilerfolge.

Mehr Informationen gibt es auch im Internet unter: www.primusona.de.