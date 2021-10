Am 23.und 24.Oktober 2021 (10.30 – 18 Uhr) finden im Bergischen Löwen in Bergisch Gladbach zum 27. Mal die ganzheitlichen Gesundheitstage „Naturheiltage & Spiritualität“ statt. Mit 50 Ausstellern und mit einem großen Vortragsprogramm in sieben Räumen startet nach der Corona bedingten Pause die Messe erneut.

Highlights der Messe

Highlights der Messe sind unter anderen der international bekannte Geistheiler Jesus Lopez. Wir sind sehr froh darüber, dass Jesus Lopez bei uns am Samstag von 14 bis 16 Uhr einen Workshop mit dem Thema: „Blockaden Lösung & Regeneration“ halten wird.

Die Schweizerin Brigitte Ganzer Bär, Heilerin und Medium ist eine sehr gern gesehene Ausstellerin. Brigitte besticht durch Ihr fröhliches und heiteres Wesen. Sie kann einen jeden Menschen da abholen, wo er gerade steht. Sie lehrt ihn mit Leichtigkeit die Kunst des Heilens, so dass ein jeder sie auch für sich und andere Menschen und Tiere anwenden kann. An beiden Tagen hält Brigitte drei Erlebnisvorträge mit Livedemos.

Karma Auflösung, Engelarbeit, Tierkommunikation und vieles mehr

Nach langer Zeit freue ich mich besonders auf den Europäischen Berufs- und Fachverband für Biosens e.V. nach der Philippi Methode. Ich selbst habe dort vor vielen Jahren bei Viktor Philippi eine Ausbildung gemacht.

Leider kann ich nicht alle interessanten Messeteilnehmer hier auflisten. Angebote sind unter anderem: Karma Auflösung, Engelarbeit, Tierkommunikation, Quantenspiegel Energiespirale, Nullpunktenergie, Schamanismus u.v.m.

Energie- und Naturheilprodukte

Natürlich gibt auf den Naturheiltagen auch ein breites Produktangebot an Naturheilprodukten und Energieprodukten. Mineralien, Engelbilder, ätherische Öle, Klangschalen, Kleidung, Naturkosmetik, Räucherwaren, Blume des Lebens-Schmuck, Pendel, Bücher, Kartensets u.v.m. werden zum Verkauf angeboten. In den stündlich laufenden Vorträgen erhalten die Besucher Informationen und Inspirationen über ein breites Spektrum an Seminarangeboten und Therapiemöglichkeiten. Heilpraktiker und Heiler laden ein, sich zu informieren oder Methoden gleich mal auszuprobieren. Erleben Sie, wie wohltuend eine Klangmassage sein kann oder welche Möglichkeiten es gibt, eigene Blockaden aufzulösen.

Der „ganze“ Mensch steht auf dieser alternativen Gesundheitsmesse im Mittelpunkt. Möchten Sie Ihr volles Potenzial leben und haben Sie Lust auf mehr Lebensfreude, Power, Bewegung und Gesundheit? Sind Sie aufgeschlossen und möchten neue Wege beschreiten, um sich körperlich und seelisch wohlzufühlen? Dann laden wir Sie ein, auf den Gesundheitstagen „Naturheiltage & Spiritualität“ ein bereicherndes Wochenende mit vielen neuen Erfahrungen zu erleben!

Natürlich gibt es auch wieder das sehr geschätzte kulinarische ayurvedische Essen. Diiesmal finden Sie es auf der Ebene zwei.

Die Durchführung der Veranstaltung muss unter den geltenden Coronaschutzregeln durchgeführt werden. Einlass mit der 3 G Regel

Die Tageskarte kostet 10 €. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren können die Messe kostenlos besuchen.

Gabriela Heppekausen

Hier gibt es weitere Infos: www.natuerlichlebenkoeln.de