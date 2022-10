Über die Seele sind schon ganze Bibliotheken vollgeschrieben worden. Hier möchte ich mich auf den Aspekt des Glücks beziehen. Ich gehe davon aus, dass unsere Seele der Teil ist, der bei der Zeugung in Verbindung mit unserem Körper tritt und diesen beim Tode verlässt.

Entwicklung

Sobald die Zeugung vollzogen ist, beginnt der Seelenweg eines Menschen. Die Basis für diesen Weg wird schon in der Schwangerschaft gelegt. Ist das Kind gewollt und ist die Mutter glücklich mit der Schwangerschaft, bekommt das Kind diese Glückshormone mit. Ist die Mutter von der Schwangerschaft gestresst, teilt sie auch diese Stresshormone mit dem Fötus. Beides hat Einfluss auf die Entwicklung des Menschen.

Auch der weitere Lebensweg stellt die Weichen für den zukünftigen Seelenweg. Hat das Kind ein glückliches Zuhause wird es leichter durch das Leben gehen, als wenn es viele Traumata erleidet. Die Psychologie lehrt uns, dass erlittene Traumata so lange Lebensumstände anzieht, die diese Traumata immer wieder bewusst macht, bis sie geheilt werden. Das geschieht durch Psychotherapie, aber auch durch andere Methoden der Persönlichkeitsentwicklung wie Meditation, schamanische, systemische oder energetische Heilweisen.

Seelenweg

Welchen Seelenweg sich ein Mensch ausgesucht hat, ist oft nicht von Anfang an klar. Eine Hilfe, diesen Seelenweg zu erkennen, ist die Astrologie, mit deren Hilfe man herausfinden kann, welche Talente ein Mensch hat. Aber auch Blockaden und Herausforderungen kann man im Geburtshoroskop sehen.

Manche Menschen kennen schon sehr früh den Weg ihrer Seele. Sie können sehr bewusst den Wegweisungen der Schöpfung folgen und ein glückliches Leben führen.

Andere sind ihr Leben lang auf der Suche. Und manchmal ist der Seelenweg genau das: Viele Wege zu beschreiten, um viele verschiedene Erfahrungen zu machen und u.U. auch viele Wunden aus vergangenen Inkarnationen zu heilen.

Am einfachsten ist es, auf unserem Lebensweg glücklich zu sein, indem wir annehmen, was uns geschieht und in uns die Impulse wahrnehmen, die uns zum Handeln animieren. Das kann manchmal ganz schön herausfordernd sein, denn oft erkennen wir nicht sofort, wohin eine Entwicklung uns führt.

Wohin auch immer Deine Seele Dich leitet, ich wünsche Dir, dass Du auf Deinem Weg glücklich bist.

