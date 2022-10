Liebe Leserin und Leser, nun ist die strahlende Sonne im friedliebenden Waagezeichen. Menschen mit dieser Betonung brauchen in ihrem Leben viel Liebe, Harmonie und sie wollen Partnerschaft leben. Der waagebetonte Mensch braucht ein Gegenüber, um sich gut entwickeln zu können. Diplomatisches Geschick für angespannte Situationen besitzt die Waage reichlich. Sie muß eher darauf achten, es nicht allen Recht machen zu wollen.

Überall, wo es um Kunst geht, ist das Waagezeichen dabei.

Sei es Kunstausstellungen die sie gerne besucht oder sie gestaltet auch gerne ihre eigenen Bilder. Aber auch die Umgebung, das eigene Haus oder das Geschäft werden stilsicher und aufwändig dekoriert. Ein Ort der nicht schön ist und friedlich, ist für dieses Zeichen kaum auszuhalten!

Aber was geschieht in diesem Monat?

Ab dem 2. Oktober wird der Planet Merkur direktläufig und es scheint wieder einiges zu gehen. Nutzen Sie diese Zeit und erledigen Sie Dinge, die lange liegen geblieben sind. Denn ab Mitte des Monats verliert der energievolle Mars seine Geschwindigkeit und wird langsam. Ab Mitte des Monats ist er im Quadrat zu Neptun. Erzwingen Sie jetzt nichts und bleiben Sie entspannt. So kommen Sie gut durch diese Zeit. Es wird aber auch etwas heikel, wenn Saturn und Uranus im Spannungsaspekt, sich bis Ende Oktober annähern. Jetzt kommen alle Themen noch einmal auf den Tisch und es kann dabei auch ordentlich krachen. Es geht wieder einmal um die Herausforderung von alten und überholten Strukturen.

Was können wir endlich loszulassen. Welche Regeln brauchen wir noch? Wieviel Freiraum tut uns gut? Es lohnt sich, nachzusehen, im welchem Bereich in Ihrem Horoskop die Planeten Uranus und Saturn stehen. So bekommen Sie heraus welche Lebensgebiete überprüft werden. Wo gibt es einen Umbruch in Ihrem Leben? Aber es gibt auch immer wieder Momente, die einfach nur gut tun. Das Wochenende vom 22. auf den 23. Oktober bietet sich an, um Abstand zu nehmen von allen Anstrengungen. Genießen Sie Harmonie und alles was chic und schön ist.

Nun eine kleine Vorschau für die Geburtstagskinder im Waagezeichen

Es wird für alle Waage-Geborene ein kraftvoller Monat. Mit gleich drei Planeten in Ihrem Zeichen: Sonne, Merkur und der schönen Venus werden alle Bereiche in Ihrem Leben einen Aufschwung erfahren. Mit der Venus können Sie wunderbar neue inspirierende Kontakte knüpfen oder sich sogar verlieben. Die Sonne unterstützt Sie in Ihrem Beruf, zeigen Sie sich mit Ihren Fähigkeiten! Und Merkur in der Waage sorgt für eine herzliche und harmonische Kommunikation in Ihrem Leben.

Herzlichen Glückwunsch!

Vollmond im Widder am 9. Oktober

Ein intensiver Vollmond mit viel Gefühl, seien Sie achtsam mit wem Sie sich treffen und was Sie sagen, das ganze kann auch eskalieren und es fliegt Ihnen um die Ohren.

Neumond am 25. Oktober im Skorpion

Dieser Neumond hat es in sich, er hat starke Transformationskräfte, nutzen Sie sie für nachhaltige Veränderungen in Ihrem Leben.

Lieber Leserin und Leser,

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden, passen Sie gut auf sich auf. Wenn Sie Unsicherheit und Angst spüren, durch das was gerade geschieht, versuchen Sie aus dem Kopf heraus zu kommen und verbinden Sie sich mit ihrem Körper. Erden Sie sich durch Körperübungen oder durch Spaziergänge in der Natur. Dann kommen Sie gut durch diese Zeit.

Herzliche Grüße, Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop und den himmlischen Konstellationen haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2020 finden www.trigon-astrologie.de.

Iris Kirsch ist auch hier zu finden: https://www.instagram.com/trigonastrologie/

