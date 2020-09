Die schwarze Apfelbeere (Aronia melanocarpa) oder besser bekannt als Aronia-Beere, zählt zu den Rosengewächsen. Sie ist als Superfruit in aller Munde. Die ursprünglich aus Nordamerika stammende Pflanze ist ernährungsphysiologisch von großem Wert. Als Nahrungsmittel ähnelt sie im Geschmack der Heidelbeere. Sie wird bevorzugt für die Herstellung von Gelee, Marmeladen, Saft, Likör und Wein verwendet.

Die Kerne enthalten geringe Mengen des cyanogenen Glycosids Amygdalin. Dieses wird in der Alternativmedizin zur Vorbeugung und Behandlung verschiedener Tumorerkrankungen empfohlen. Die oft verwendete Bezeichnung Vitamin B17 ist allerdings nicht haltbar. Eine tatsächliche Wirksamkeit ist wissenschaftlich derzeit noch nicht belegt. In größeren Mengen wirkt Amygdalin toxisch auf den Organismus. Das kann zum Beispiel bei der Bittermandel zum tragen kommen. Die in der Aronia-Beere enthaltenen Mengen sind jedoch unbedenklich.

Für die gesundheitsfördernde Wirkung des Superfruits Aronia Beere sind in erster Linie die enthaltenen Polyphenole, speziell die Anthocyane mit ihrer antioxidativen Wirkungsweise verantwortlich. Sie geben der Beere auch ihre charakteristische Farbe. Des Weiteren sind Flavonoide, Gerbstoffe, organische Säuren, Ballaststoffe, Pektin und zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Die wichtigsten davon sind Folsäure, Eisen und Jod. In wissenschaftlichen Untersuchungen wurden der Aronia-Beere unter anderem adstringierende, antioxidative, antimutagene, heptaoprotektive, lipidsenkende, entzündungshemmende, antidiabetische kardioprotektive und antihypertensive Eigenschaften zugeschrieben.

Verwenden Sie die reifen, frischen oder getrockneten Früchte. Diese sind auch als Saft, Tee oder als Nahrungsergänzungsmittel in Form von Kapseln erhältlich. In der Volksheilkunde werden sie zur Senkung des Blutdrucks, bei Magenschleimhautentzündung, Harnwegsinfektionen sowie bei Arterienverkalkung eingesetzt. Ferner wird die gesunde Beere auch vorbeugend bei Erkältungskrankheiten verwendet. Aufgrund der antioxidativen Wirkung gilt sie als freier Radikalfänger und unterstützt dadurch den körpereigenen Zellschutz. Derzeit wird auch eine vorbeugende und unterstützende Wirksamkeit bei verschiedenen Krebserkrankungen untersucht.

Superfruit Aronia in der Forschung:

Aufgrund ihres hohen Gehalts an Antioxidantien wurden bei der Aronia Beere gastroprotektive, hepatoprotektive, antiproliferative oder entzündungshemmende Wirkungsweisen beobachtet. Dies zeigt Potential zur Vorbeugung chronischer Erkrankungen wie Stoffwechselstörungen, Diabetes und Herz- Kreislauf Erkrankungen. Des Weiteren wurde in Studien eine cholesterinsenkende Wirkungsweise beobachtet. Im Tiermodel konnten auch neuroprotektive Eigenschaften sowie eine Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten bei Ratten beobachtet werden.

In der Ernährung leistet die Aronia Beere einen wichtigen Beitrag zu unserer Gesundheit, wie zum Beispiel als leckerer Erkältungssaft.

Das Rezept dafür ist ganz einfach:

125ml Aronia Pur Direktsaft

125ml Wasser

1 Gewürznelke

1 Stange Zimt

Saft einer Zitrone

Saft einer Orange

Honig (bei Bedarf)

1. Mischen Sie den Aroniasaft mit Wasser und fügen Sie die Zimtstange sowie Gewürznelke hinzu.

2. Diese Mischung sanft erhitzen. Wenn der Saft Trinktemperatur erreicht hat, geben Sie noch den Saft einer Zitrone und einer Orange hinzu.

3. Süßen Sie Ihr Heißgetränk dann noch nach Belieben mit Honig. Trinken Sie den Saft möglichst heiß.

Wohl bekomm’s!

Hier gibt’s weitere Superfruits: https://www.obsthof-retter.com/de/