Tierkommunikation: »Tiere können doch nicht sprechen!« Wurde Ihnen das auch beigebracht? Doch was die weltweit, anerkannte Expertin Nr. 1 der Tierkommunikation Ihnen in diesem Buch präsentiert, ist revolutionär. Denn Tiere sprechen – den ganzen Tag! Und eine übersinnliche Fähigkeit ist keine geheimnisvolle Gabe, die nur wenigen Glücklichen zuteilwurde. Es ist eine erlernte Fähigkeit.

Amelia Kinkade kommuniziert mit Tieren wie mit Menschen. Sie ist so gut, dass sie zu den Pferden von Queen Elisabeth und Prince Charles gerufen wurde und zu ihrem Sprachrohr wurde. Die Begabung, mit Tieren zu sprechen und sogar echte Antworten zu erhalten ist für viele Menschen noch unbekanntes Terrain. Die Autorin legt hier das erste Buch vor, in dem telepathische Prozesse anhand der Quantenphysik untersucht werden. Und das wird nicht nur spannend. Es wird auch sehr humorvoll erzählt.

Einige der hervorragendsten internationalen Wissenschaftler haben Amelia bei diesem faszinierenden Abenteuer begleitet. Sie kann zuverlässige Anhaltspunkte geben, die erklären helfen, wie und warum die Tierkommunikation funktioniert. Untersucht wurden Techniken die entwickelt wurden, um Gedanken, Gefühle und Empfindungen der Tiere »einzufangen« und unsere Intuition zu verfeinern, damit wir die psychischen und körperlichen Probleme unserer Vierbeiner besser verstehen können. Die Tierkommunikationsexpertin verfolgt ein großes Ziel. Sie will dem Leser beibringen, wie man seinen »sechsten Sinn« so schärft, bis er genauso klar und zuverlässig ist wie die anderen fünf Sinne.

Die telepathische Kommunikation bewirkt aber noch viel mehr.

Sie macht uns bewusst, wie wertvoll unsere tierischen Gefährten sind und hilft uns dabei, für die Rechte gefährdeter Arten einzustehen, die Gefahren der Massenzucht aufzuzeigen und auf die Qualen der Vivisektion hinzuweisen. Sie kann uns dabei helfen, die Menschen zu einem Quantensprung im Verständnis und im Mitgefühl zu bewegen. Es geht um nichts weniger als den Zauber zu entfachen, diesen Planeten zu retten und mit seinen Tieren zu sprechen.

Quantenphysik ist die Sprache, mit der man das Mysterium und Wunder der Verbindung aller Dinge in der Natur erklärt. Die Wissenschaft hat überzeugende Nachweise erbracht, dass elektromagnetische Energie ein Grundbaustein der physikalischen Realität und die Sonnenquelle ist, die unsere Erde lebendig macht. Die Atome, aus denen Ihr Körper besteht, könnten einst Teil eines uralten Sternsystems gewesen sein; die Grundkomponenten bestehen ewig und sind unteilbar. Sogar jetzt, während Sie dies lesen, tauschen die Atome in Ihrem Körper elektromagnetische Energie mit dem Stuhl aus, auf dem Sie sitzen. In Bezug auf Energie stehen Sie in Verbindung mit Ihrer Umwelt.

Vielleicht fragen Sie sich jetzt: Besitzen auch Tiere elektromagnetische Energie?

Natürlich tun sie das. Alles Leben besitzt sie. Es existiert überhaupt kein Leben ohne elektromagnetische Energie. Kann diese Energie als Gedanken empfangen werden? Darauf können Sie wetten! Wie kann man Telepathie mit Tieren lernen? Nun ja, dafür müssen Sie vielleicht erst ein paar Ihrer Vorstellungen über die sogenannte Realität überdenken. In elf Kapiteln wird anschaulich und einfühlsam beschrieben, wie einfach es ist, mit Tieren zu sprechen.

Auszug: „Mein Mentor Dr. Edgar Mitchell, der Raumfahrtpilot der Apollo 14, sagt: »Meiner Meinung nach ist das Bewusstmachen das Einzige, was sich wirklich lohnt.« Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Ihnen zu zeigen, wie die neuesten und atemberaubendsten Entdeckungen der Wissenschaft und Spiritualität uns helfen, das Leben der Tiere zu fördern und auch positive Veränderungen in den Menschen zu bewirken. Ich gebe Ihnen alles, was ich habe. In diesem Buch stecken mein Herz, meine Seele und all meine Geheimnisse. Und ich hoffe, Sie lieben sich selbst und die Wesen um Sie herum genug, um dieses Werkzeug anzuwenden und jedes Tier zu segnen, das Ihnen über den Weg läuft. Ich hoffe, dieses Buch befriedigt Ihren Verstand und Ihr Herz, Ihr Bedürfnis nach objektiver Analyse und Ihre Fähigkeit zu kindlichem Staunen.“

Rückmeldungen anderer Autoren zum Buch:

»Amelia Kinkade ist unglaublich klug, unglaublich witzig, kann unglaublich gut schreiben und hat eine unglaubliche Gabe, die komplexesten Zusammenhänge des Universums klar und einfach darzustellen – selbst für diejenigen, die den Wissenschaften oder Wundern eher kritisch gegenüberstehen. Wenn Sie ein Haustier haben oder Tiere lieben, ist dieses Buch ein echter Leckerbissen für Sie. Doch sogar wenn Tiere nicht Ihre Sache sind und Sie eine gesunde Skepsis haben, ist es immer noch eine Bereicherung. Warum? Weil es in ›The Language of Miracles‹ nicht nur um die Kommunikation mit Kuscheltieren geht, sondern das Buch im Grunde ein Crashkurs in der Liebe ist.«

– Raphael Cushnir, Autor von »Setting Your Heart on Fire« und »The One Thing Holding You Back«

»Machen Sie Platz, Dr. Doolittle – hier kommt Amelia Kinkade! ›The Language of Miracles‹ zeigt uns, wie leicht es ist, Herz und Verstand für den Geist und die Seele der Tierwelt zu öffnen. Dieses wundervolle und lang erwartete Buch rüttelt wach und zeigt uns, dass wir tatsächlich mit Tieren sprechen können, wenn wir respektieren, wer sie sind, was sie wissen und was sie empfinden. Tiere haben genauso einen eigenen Standpunkt wie wir, und Kinkades lebendige Sprache und tiefes Mitgefühl vermitteln uns, wie falsch überholte und abwertende Einstellungen zu diesen Individuen sind. Wir brauchen die Verbindung zu den Tieren. Wenn sie fehlt, verlieren wir unsere Bodenständigkeit und unsere Ganzheit. «

– Marc Bekoff, Professor der Biologie an der Universität von Colorado, Autor von »Animal Passion and Beastly Virtues« und Lektor der Encyclopedia of Animal Behavior

Das Lebewesen Tier hat unseren Planeten lange vor dem Menschen bevölkert.

»Amelia Kinkade hat ein Buch geschrieben, das aus Leuten, die Kommunikation mit Tieren für unmöglich halten, Gläubige machen wird. Ihr ansprechender, geradliniger Stil und ihr Reichtum an Erfahrung ermöglichen es jedem Leser, in die Welt der Tiere einzutauchen und zu entdecken, was sie denken und fühlen. Das Lebewesen Tier hat unseren Planeten lange vor dem Menschen bevölkert. Nun können wir alle die Fähigkeit erlernen, die Sprache der Tierwelt zu sprechen und zu verstehen. Was für ein erleuchtender und himmlischer Weg, zeitloses Wissen zu erlangen!«

– Allen und Linda Anderson, Gründer der Angel Animals Network (Network der Engeltiere) und Autoren von »Angel Dogs, Angel Cats« und »Rainbows & Bridges«

»The Language of Miracles‹ ist ein Potpourri inspirierender Geschichten, die uns helfen, unsere eigene Erfahrung mit Mensch-und-Tier-Kommunikation zu machen. Wie immer unsere persönlichen Umstände auch sein mögen – Amelia Kinkade zeigt uns, wie wir das Heilige und das Schöne in allen Lebewesen ehren können Gary Quinn, Bestsellerautor von »May the Angels Be with You« und »Living in the Spiritual Zone«

›The Language of Miracles‹

»Amelia Kinkade hat eine wunderbare und klare Vision von einer Welt, in der alle Lebewesen direkt miteinander kommunizieren können. Ich habe sie bei ihrer Arbeit mit den Tieren erlebt und gesehen, wie sie anderen diese Fähigkeit übermittelt hat. Beides erreicht sie auf ihre gütige und liebevolle Art, auf die jeder um sie herum sofort reagiert. ›The Language of Miracles‹ enthält viele wundervolle und erstaunliche Geschichten über die Kommunikation zwischen Mensch und Tier sowie einfache Übungen, die dem Leser helfen, sich diese Fähigkeit selbst anzueignen. Dieses Buch ist Pflichtlektüre für alle, die Interesse daran haben, die wortlose Welt zwischen Mensch und Tier zu betreten und zu erforschen. Ein sehr empfehlenswertes Buch.«

– John G. Myerson, PhD, Co-Autor von »Riding the Spirit Wind: Stories of Shamanic Healing«

»Diejenigen unter uns, die Amelia schätzen, wissen längst, dass sie ein Pionier in Sachen Kommunikation mit unseren tierischen Freunden ist. Sie teilt ihre kostbare Begabung mit uns Menschen in ihren Büchern, Seminaren und durch ihr immerwährendes Zuhören und Sprechen mit Tieren. Amelia hat das Leben von zahllosen Tieren verbessert und oft sogar gerettet. Sie schenkt uns die Mittel für eine tiefere, glücklichere und liebevollere Beziehung zu unseren Tierkameraden. Doch mehr als alles andere ist es Amelias innere und äußere Schönheit: Sie verkörpert die reine Liebe, Güte und Freude.«

– Nadia Sutton, Gründerin von PAWS (Pets Are Wonderful Support) LA

»Amelia Kinkade genießt schon heute eine weltweite Anerkennung als strahlende und leidenschaftliche Tierkommunikatorin. In diesem informativen, tief berührenden und äußerst unterhaltsamen Buch erweist sie sich zudem als geübte Menschkommunikatorin.«

– Linda Kohanov, Autorin von »The Tao of Equus« und »Riding between the Worlds«

Tierisch einfach

Amelia Kinkade

Seiten: 362 / 3. Auflage / 18,50 € / EPub 16,99 € / MobiPocket 16,99 €

Verlag: Reichel Verlag

Erschienen: 15.10.2020

ASIN: 3946959768

GTIN: 9783946959762

ISBN-10: 3-946959-76-8

ISBN-13: 978-3-946959-76-2

Hier geht’s direkt zum Buch: https://www.reichel-verlag.de/978-3-946959-76-2.shtml

