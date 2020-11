Haben wir starke Selbstheilungskräfte? Es gibt viele Gründe für die zunehmenden Schwächen und Gebrechen in unserer schnelllebigen, modernen Welt. Dazu gehören ungesunde Ernährungsgewohnheiten, Bewegungsmangel, Überarbeitung, Stress, Rauchen, Alkohol, Luftverschmutzung, etc. Doch nach vielen Jahren intensiver Forschung veröffentlichte das „Centre for Disease Control“ in den USA seine Einschätzung, dass etwa 85% aller körperlichen Beschwerden emotionale Ursachen haben.

Diese Forschungen legen den Schluss nahe, dass das Unterdrücken oder Vermeiden unserer spontanen Emotionen und Reaktionen auf die Herausforderungen des Lebens sich auf lange Sicht negativ auf unsere Gesundheit auswirken kann. Um es vereinfacht auszudrücken: Wenn eine Emotion in uns ausgelöst wird, setzt das eine natürliche biochemische Reaktion in unserem Körper in Gang. Sobald wir uns erlauben, diese Emotion vollständig zu fühlen, wandern diese Stoffe in der Regel recht zügig und rückstandslos durch unseren Körper.

Wenn wir jedoch eine ausgelöste Emotion unterdrücken oder die Erfahrung vermeiden, geschieht das Gegenteil. Die freigesetzten Stoffe verbleiben im Blut. Ihre Reste lagern sich schließlich im Körper ab. Wenn es zu einer Gesundheitsschwäche kommt, wird sie bevorzugt an diesen Ablagerungsorten auftreten.

Die Selbstheilungskraft des Körpers nutzen

Zur Zeit meiner eigenen Heilungsreise war ich der Arbeit von Dr. Deepak Chopra außerordentlich dankbar. Dr. Chopra hat tausende von Fallbeispielen von Menschen zusammengetragen. Diese hatten sich auf natürliche Weise von allen möglichen Erkrankungen befreit.

Diese Menschen hatten zwei Dinge gemeinsam: Erstens hatten sie – durch die Gnade Gottes oder durch ein zufälliges Ereignis – Zugang zu der unendlichen inneren Weisheit erlangt. Und sie hatten sich dieser vollkommen hingegeben. Diese Kraft in uns lässt unsere Haare wachsen, unsere Augen sehen und unser Herz schlagen. Und zweitens hatten sie Zugang zu alten Zellerinnenrungen bekommen. Sie erinnerten sich an vergangene Traumata und innerlichem Verschließen. Dies sind die ursächlichen emotionalen Wurzeln ihrer Erkrankung.

Die Tatsache, dass diese Menschen ihre Krankheit auf natürliche Weise überwinden konnten, war mir Beweis genug, dass unser menschlicher Körper zu solch großartiger Transformation in der Lage ist. Und auch dafür, dass das auch meinem Körper zur Verfügung steht. Daraus entwickelte ich einen wirkungsvollen Selbstheilungsprozess – The Journey.

