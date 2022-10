Programm für tierliebende Menschen, Veganer und eine ernährungsbewusste Lebensweise

„Veggie Radio“ ist der erste und einzige „tierleidfreie“ Radiosender – er widmet sich den Themen der Ernährung „vegan, vegetarisch“ und einer nachhaltigen Lebensweise. Eingebunden ist das Spezialprogramm in ein professionell gestaltetes Radioangebot mit viel Musik und Nachrichten aus aller Welt.

Unter dem Namen „Veggie Radio“ startete am 31. März 2014 ein Sender für eine stetig und schnell anwachsende Zielgruppe mit Anspruch: Veganer, Vegetarier und Menschen, die sich für die Rechte wie das Wohlergehen der Tiere interessieren und eine nachhaltige Lebensweise bevorzugen.

Bekannter Radiomoderator – neue Mission

Ins Leben gerufen wurde „Veggie Radio“ vom Radiomoderator Michael Kiesewetter, der bereits viele Jahre für den Sender Freies Berlin (heute RBB) und andere ARD-Anstalten tätig gewesen ist. Viele Menschen konnten sich von Anfang an am „Wiederhören und Wiedererkennen“ eines sehr beliebten Moderators unseres Landes erfreuen.

„Veggie-Radio“ flankiert die mediale Themengestaltung zu Veganismus und Vegetarismus

Nach zwei Jahren Sendezeit zeigt inzwischen das gesamte Spektrum der öffentlichen Medien, – Fernsehen, Tagespresse und Publikumsmedien aller Art – eine exponentielle Zunahme an den Zeit-Themen Tierrechte, Tierschutz, inklusive vegane und nachhaltige Lebensweise. Ein Bewusstseinswandel vollzieht sich in der Gesellschaft durch das stark angestiegene Interesse an anderen Lebensformen als Standard-Lebensformen, die Mensch und Tier schädigen. Vor allem vegane Ernährung als gesunde, tierfreie Ernährungsweise erfährt eine zunehmende Akzeptanz.

Vegane Ernährung hat sich zu einem ganzheitlich ethischen Lebensstil entwickelt, der die meisten Lebensbereiche berührt. Bewusste Menschen, die sich für eine gesunde und nachhaltige Lebensweise interessieren, stehen vor dieser Herausforderung: Sie müssen sich orientieren in einer neuen, mannigfaltig publizierten Themenwelt. Verlässliche Informationen und gute Orientierung – dafür steht seit zwei Jahren „Veggie Radio“.

Orientierung im Informationsdschungel:

Verlässliche Informationen inmitten von gesellschaftlichem Wandel

Mit diesem Hörfunksender wurde ein Medium geschaffen, das wie kein anderes die täglich rasant anwachsende und fürs Individuum unüberschaubare Vielzahl an Informationen zeitnah zu filtern und zu bündeln vermag. „Veggie Radio“ hilft in ausgesuchten Beiträgen, den gesellschaftlichen Wandel voranzubringen. Die ursprüngliche Vision von Michael Kiesewetter, der hier seine Lebensphilosophie im Radio-Projekt eines „tierleidfreien“ Senders umsetzte, wurde zu einem Meilenstein in der Medienwelt. Die Hörerzahlen steigen kontinuierlich. Zudem ist der Sender zu einer Kontaktbörse geworden. Die enge Bindung zu den Hörerinnen und Hörern sowie umgekehrt zum Sender zeigt sich via Facebook. Soziale Medien können den besonderen Vorteil eines Internetradiosenders transparent machen und die Hörer können interaktiv teilnehmen.

Professionell gestaltetes Radioprogramm mit hoher Attraktivität

„Veggie Radio“ ist ein professionell gestaltetes Radioprogramm. Die Zuhörerschaft kann sich an der Gestaltung aktiv beteiligen: Hinweise und Ideen zu nachhaltigen Projekten für eine bessere Welt sind in der Redaktion willkommen. Auch Unternehmen, kleinere wie größere, können mit ihren Informationen unsere Zukunft mitgestalten. Eine glaubwürdige Berichterstattung macht es möglich.

„Veggie Radio“, Empfänger des „Progress Award“ 2014

Mit dem „Progress Award“ zeichnet PETA seit dem Jahr 2007 den Mensch & Tier bezogenen Fortschritt in Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Unterhaltung und Ernährung aus.

Text: Maria Luise Bätz und Evelyn Thriene für Veggie Radio.

Weitere Informationen:

Michael Kiesewetter

Dortustr.23

14467 Potsdam

033197931932

www.veggieradio.de

Veggie Radio ist der erste deutschsprachige Sender für Veganer, Vegetarier und alle die an Nachhaltigkeit interessiert sind. Veggie Radio sendet rund um die Uhr. Empfangbar über das Internet, Radio.de, Tunein.com Live Radio und Phonostar.de In Berlin auf UKW 88,4 und 90,7 bei Radio Alex.

Auch interessant: https://taomagazin.de/veganer-walnusskuchen/