Wodurch erlebst du in deinem Leben eine gesegnete Zeit?

Nicht immer ist das Weihnachstfest eine leichte Zeit. Uns kommen Familienmitglieder oder Freunde in den Sinn, mit denen wir uns vielleicht gestritten haben oder die man aufgrund verschiedener Umstände schon länger nicht hat sehen können, und auch der diesjährige Weihnachtsbesuch fällt aus.

Oder es kommen einem die Dinge in den Sinn, die einen besorgen – vielleicht das, was man in diesem Jahr nicht geschafft hat, wo man sich unzulänglich fühlt. Geldsorgen oder die Figur, die durch die Schokokekse nun doch nicht in das Weihnachtsgewand passt.

Wie kommt man aus diesen Gedankenschleifen raus und wie erschafft man sich mehr von dem, was man sich wirklich wünscht?

Hierzu möchte ich dich an folgende Geschichte erinneren.

Ein Indianerhäuptling erzählt seinem Sohn:

„Mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse. Er kämpft mit Ärger, Neid, Eifersucht, Angst, Sorgen, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Der andere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit.“

Der Sohn fragt: „Und welcher der beiden Wölfe gewinnt den Kampf?“ Der Häuptling antwortet ihm: „Der, den du fütterst.“

Nun, welchen Wolf wollen wir also füttern?

Vielleicht findest du ja während der letzten Vorbereitungen einen Moment zum Innehalten – vielleicht sogar während des Kochens oder Einwickelns von Geschenken, beim Autofahren, beim Hundespaziergang – oder in einem ruhigen Moment ganz für dich selbst.

Wofür bist du ganz besonders dankbar?

Wie fühlst du dich bereits beschenkt?

Wodurch fühlst du dich in deinem Leben gesegnet?

Ich wünsche dir eine wundervolle, gesegnete Festzeit