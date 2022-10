Den Erfolg „unvermeidbar“ zu machen, kann man lernen, wie man eine Fremdsprache lernt.

Wie die „Weisheit der Sprache“ schon sagt, ist Erfolg etwas, das er-folgt. Bevor etwas er-folgt, steht also schon fest, was erfolgreich wird. Am Start stehen also Gewinner und Verlierer bereits fest. Sorgen Sie also dafür, dass Sie am Start schon gewonnen haben, durch die bisher gesetzten Ursachen, durch Ihr „Sosein“ und Ihren Glauben.

Jeder Mensch ist ein Energiefeld, mit einer individuellen Schwingung. Diese Schwingung senden wir ständig aus und „bestellen“ damit beim Leben die „entsprechenden Ereignisse“. So schaffen wir unser ganz persönliches Schicksal. Das gilt für unsere Gesundheit ebenso, wie für unseren Erfolg und unseren Wohlstand. Und alles können wir in jedem Augenblick ändern, indem wir eine andere Ursache setzen. Dann er-folgt das, was dieser Ursache entspricht.

Machen Sie sich einmal bewusst, welche Energie Sie gerade ausstrahlen, was Sie damit verursachen und ob es das ist, was Sie wirklich wollen. Machen Sich sich dann einmal bewusst, was Sie wirklich wollen und was Sie dafür ausstrahlen müssen. Ändern Sie Ihre Ausstrahlung, Ihr „Sosein“ entsprechend und bestimmen Sie so, was „geschieht“.

Halten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den „erfolgten Erfolg“ gerichtet und erleben Sie sich immer wieder in der „erfolgten Erfüllung“. So nutzen Sie auch die „Macht der Wiederholung“. Wenn Sie das 21 mal ununterbrochen wiederholen, werden damit im Unterbewusstsein eventuelle „Verhinderung-Programme“ gelöscht und mit dem gewünschten Erfolgs-Programm „überschrieben“. Damit wird Ihr Erfolg „unvermeidbar“.

Bleiben Sie in der „absoluten Gewissheit des erfolgten Erfolgs“, bis die Schöpfung das Werk vollendet hat und das Gewünschte Realität ist. Das ist das ganze Geheimnis des Erfolgs. Machen Sie sich bewusst, jeder scheinbare Misserfolg ist in Wirklichkeit nur die Folge einer falschen Ursache und immer eine „Chance zum Besseren“, ein „Sprungbrett zum endgültigen Erfolg“. Ein Misserfolg ist nicht möglich, weil immer genau das er-folgt, was Sie zuvor bewusst oder unbewusst verursacht haben und bietet jederzeit die Möglichkeit, das zu ändern.

Mit Ihrem „Zauberstab Gedankenkraft“ geben Sie Ihrer Absicht die gewünschte Form, aber die „Kraft der Verwirklichung“ liegt im „begleitenden Gefühl“. Entscheidend aber ist Ihr Glaube, denn: „Einem jeden geschieht nach seinem Glauben“. Das, was Sie glauben, bestimmt das, was Sie erleben. Auf dem „Bildschirm Realität“ kann nur das „gewählte Programm“ erscheinen, aber jedes Programm ist „wählbar“, indem Sie die entsprechende Ursache setzen.

Der menschliche Geist ist in der Lage, Energie eine bestimmte Schwingung zu geben und damit eine bestimmte Form. Der Schlüssel ist Ihr Bewusstsein, denn die Veränderung wird im Bewusstsein geschaffen und tritt außen nur „in Erscheinung“. Eine Situation kann noch so schwierig oder gar aussichtslos scheinen, das ist ohne Bedeutung, weil Sie ja jederzeit eine andere Ursache setzen können und dann er-folgt eine entsprechende Wirkung. Sie können so aus allem einen Erfolg machen, einfach, indem Sie vorher nicht aufhören, denn eine Sache ist immer erst dann erledigt, wenn sie erfolgreich abgeschlossen ist.

Als „erwachtes Bewusstsein“ ziehen Sie die natürliche Fülle und damit den Erfolg ganz von selbst in Ihr Leben, ohne dass Sie dafür eine besondere Ursache setzen. Werden Sie zum bewussten „Lebens-Architekten“ und „Zukunft-Designer“ und bestimmen Sie bewusst Ihre Zukunft. Ihr Schicksal und damit Ihr ganzes Leben. Und wenn Sie wollen, beginnt dieses Neue, märchenhafte Leben in diesem Augenblick jetzt!

Unser Kolumnist Kurt Tepperwein war erfolgreicher Unternehmer und langjähriger Unternehmensberater. 1973 zog er sich vom Wirtschaftsleben zurück und wurde Heilpraktiker und Forscher auf dem Gebiet der wahren Ursachen von Krankheit und Leid. Er absolvierte vielfältige Ausbildungen und erfuhr unzählige Ehrungen. Seine weltweite Lehrtätigkeit führte ihn nach Indien, Bali, Ägypten, Sri-Lanka, Aspen/Colorado, Kyoto und Tokio, Dohar/Katar und viele andere interessante Orte. Er hat sein umfassendes Wissen in mehr als 50 Büchern und Hunderten von Videos, Audiotapes und CDs. Seit einigen Jahren lebt Kurt Tepperwein auf Teneriffa.

