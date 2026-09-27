Kostenloser E-Mail-Workshop „7 Tage weniger müssen“ – kleine Impulse gegen das ständige Funktionieren

Mental Load, volle Gedankenlisten und das Gefühl, für alles verantwortlich zu sein: Viele Frauen kennen das Gefühl, selbst dann nicht richtig zur Ruhe zu kommen, wenn eigentlich gerade nichts zu tun wäre.

Mit dem kostenlosen E-Mail-Workshop „7 Tage weniger müssen“ möchte die Autorin Annelore Schneider Frauen dazu einladen, für eine Woche den Blick stärker auf die eigene Belastung, persönliche Grenzen und die eigenen Bedürfnisse zu richten.

Wenn selbst das Ausruhen anstrengend wird

Der Workshop basiert auf ihrem Buch „Wenn selbst das Ausruhen anstrengend wird“ und greift zentrale Themen daraus in kurzen, alltagstauglichen Impulsen auf. Sieben Tage lang erhalten die Teilnehmerinnen jeweils eine E-Mail. Dabei geht es unter anderem um die unsichtbare Aufgabenliste im Kopf, Mental Load, das Gefühl, für die Stimmung anderer verantwortlich zu sein, das Nein-Sagen ohne ständige Schuldgefühle und die Frage, wie Erholung wieder zu echter Erholung werden kann.

Dabei soll bewusst kein neues Selbstoptimierungsprogramm entstehen. Es gibt keine Aufgaben, die unbedingt erledigt werden müssen, und nichts muss nachgeholt werden. Die kurzen Anregungen sollen vielmehr dazu ermutigen, die eigene Belastung wahrzunehmen und im Alltag kleine Möglichkeiten für Entlastung zu entdecken.

Akute Überforderung – 7 Tage weniger müssen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Situationen akuter Überforderung: Was kann helfen, wenn plötzlich alles gleichzeitig zu viel erscheint? Und wie lässt sich unterscheiden zwischen dem, was tatsächlich dringend ist, und dem, was warten oder vielleicht sogar von jemand anderem übernommen werden kann?

Am Ende der sieben Tage richtet sich der Blick stärker auf die eigenen Bedürfnisse: Was möchte ich nicht länger automatisch übernehmen? Wo darf ich häufiger Nein sagen? Und was brauche ich selbst eigentlich?

Der E-Mail-Workshop ist kostenlos und kann jederzeit begonnen werden. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmerinnen zunächst eine Bestätigungsmail und anschließend die Workshop-E-Mails direkt in ihr Postfach.

„7 Tage weniger müssen“ richtet sich besonders an Frauen, die viel organisieren, mitdenken und Verantwortung tragen – und die sich selbst dabei manchmal aus dem Blick verlieren.

Informationen auf einen Blick

Titel: 7 Tage weniger müssen

Format: Kostenloser E-Mail-Workshop

Dauer: 7 Tage

Start: jederzeit möglich

Autorin: Annelore Schneider

Grundlage: das Buch „Wenn selbst das Ausruhen anstrengend wird“

Teilnahme: kostenlos über die Website von Annelore Schneider

Weitere Informationen und Anmeldung:

anneloreschneider.de

Pressekontakt:

Annelore Schneider

annelore.schneider@taomagazin.de