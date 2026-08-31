Liebe Leserin, lieber Leser,

nun, im September, befindet sich die strahlende Sonne im Zeichen Jungfrau. Das ist ein Erdzeichen, das uns auf jeden Fall kühlere Tage schenken wird. Die ganz große Hitze, die uns die Löwe-Energie geschickt hat, ist nun vorbei. Wir können alle aufatmen und es wird uns leichter fallen, einen kühlen Kopf zu behalten.

Was werden wir im September erleben?

Wir bekommen direkt am Anfang des Monats ein stärkendes Trigon von Jupiter im Löwe-Zeichen und Saturn im Widder zu spüren. Diese Konstellation wird dafür sorgen, dass vieles leichter geht. Dieses Feuer-Trigon unterstützt uns bei allen kreativen Projekten, die von innen heraus entstehen und authentisch sind. Wir bekommen viel Kraft für Neuanfänge in unserem Leben, und positive Veränderungen sind jetzt in allen Bereichen unseres Lebens möglich und spürbar, ob auf der Weltbühne oder im privaten Bereich.

Wir haben jetzt die Möglichkeit auf einer tieferen Ebene in unserem Leben zu transformieren, das heißt, es zu schaffen, die innere Haltung zu verändern, wie ich zur Zeit auf ein Problem in meinem Leben schaue. Es unterstützen uns dabei gleich 7 Planeten, die rückläufig sind und uns dazu einladen zu prüfen und zu reflektieren in unsere Handlungen Bewusstsein fließen zu lassen. Der Liebes-Planet Venus bildet am 9. September ein Sextil zu Lilith und nimmt Kontakt zu Chiron und Pluto auf. Für einige Tage sollten wir behutsam mit dem Thema Beziehung in unserem Leben umgehen. Es könnten sich wieder alte Wunden zeigen, die bereit sind zu heilen.

Der Neumond in der Jungfrau am 11. September

Aktuell schenkt Dir der Jungfrau-Neumond klare Gedanken. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen und wir können klar erkennen, was wir in unserem Leben noch benötigen, und was nicht. Du darfst Dich in dieser Zeit auch liebevoll um Deinen Körper kümmern, z.B. mit gutem, gesundem Essen. Auch Körperübungen, Yoga und Meditation tun der Seele jetzt gut.

Der Vollmond im Widder am 26.09.

Ein aktiver Vollmond im Widder, der von der Waage-Sonne gegenüber auf keinen Fall gebremst werden möchte. Das Trigon von Mars bringt dem Vollmond noch jede Menge Power und die Waage-Sonne hat viel zu tun, um die Liebe und Harmonie fließen zu lassen, die vorhanden ist.

Es wird um unsere Beziehungen gehen in der Zeit um den Vollmond herum, und wir werden aufgefordert, uns von alten Denk- und Beziehungsmustern zu verabschieden.

Liebe Leserin, lieber Leser,

nun möchte ich mich von Dir verabschieden und wünsche noch eine wunderbare Herbstzeit mit schönen Erlebnissen in der Natur.

Herzlichst,

Deine Iris Kirsch