In dem Moment, wo alles was ist – in dir und in deiner Umgebung – sein darf so wie es ist, und du nichts damit tust, setzt in dir spontan eine natürliche Ausdehnung deines Bewusstsein ein. Je öfter du es praktizierst, desto deutlicher wirst du das erfahren: wie sich plötzlich die Grenzen auflösen, wie eine Erweiterung sich einstellt. Und das ist die Auflösung deiner persönlichen, begrenzten Ich-Identität, in der die meisten Menschen gefangen sind, und die in der Regel sehr, sehr eng und begrenzt ist. Das beginnt weich zu werden. Die Grenzen werden weich. Sie beginnen sich aufzulösen. Und irgendwann erinnern wir uns spontan an die grenzenlose Ausdehnung, die grenzenlose Weite, die immer war und die uns in alle Richtungen umgibt.

Wann wir Frieden finden

Wenn sich diese Erinnerung, dieses Gewahrsein langsam, langsam einstellt, dass wir von einer Unendlichkeit umgeben sind, einer Unbegrenztheit, mit der wir eins sind und in die unser Leben, unser Menschsein eingebettet ist – in dem Maße finden wir Frieden, finden wir eine tiefe Geborgenheit in der Bewegung des Lebens. Geborgen in allem was kommt, in allem was wir geschenkt bekommen, wie auch in allem was uns verlässt, uns nicht mehr dient und Platz machen möchte für etwas anderes, das noch stimmiger ist und uns noch besser dient. Die Verankerung im Jetzt, durch Atem und Körper, kann sich zu einem Erleben des ewigen Jetzt öffnen.

Auch wenn wir das zunächst nur erahnen oder berühren, dann bekommen wir eine Ahnung davon, wer und was wir in Wirklichkeit sind. In diesem Einssein mit dem ewigen Jetzt, mit der Unendlichkeit, erfahren wir unsere wahre Natur. Unser Herzraum ist der ideale Zugang zu dieser grenzenlosen Weite. Das ist der natürliche Zustand des Herzens.

Wenn alles in die Liebe kommt, öffnet sich die Weite

Wenn es vielleicht jetzt dort noch eng sein mag oder traurig, oder Schmerz da sein mag – indem all das in die Liebe kommt, öffnet es sich früher oder später dieser grenzenlosen Weite. Denn Liebe hat keine Grenzen, kennt keine Grenzen, ist jenseits von Zeit und Raum. Und wenn wir diese große Liebe, die wir sind, berühren und erfahren, dann geschieht spontan von innen her Heilung und Befreiung, und die Defizite aus der Vergangenheit füllen sich auf, weil Essenz, die neue Wirklichkeit, uns übernimmt.

Und wenn wir das auch nur einmal erfahren oder berührt haben, dann bekommt unser Weg eine neue Ausrichtung. Denn alles, was wir im Menschsein durchleben und so oft auch durchleiden, hat nur einen Sinn: uns zu uns selbst zu führen, durch alles hindurch uns in unsere eigene Tiefe zu führen. Jeder Schmerz im Menschsein hat im Grunde genommen nur eine Funktion, dass wir uns ihm öffnen und dass er uns in unsere eigene Tiefe führen kann. Indem wir uns ihm öffnen, kommt er in die Liebe. Uns so lernen wir lieben.

Bedingungslos lieben

Wir lernen, bedingungsfrei zu lieben, wenn wir auch unseren Ängsten, unseren Schuldgefühlen, unserer Unsicherheit, unserer Hilflosigkeit und Ohnmacht Raum geben und alles in dieses Herz nehmen, in dieses flammende, blühende Herz. Dann wird alles in die Göttlichkeit, in das Einssein geholt. Und das ist in seiner innersten Essenz pure Liebe. Und das sind wir, in unserer innersten Essenz. Davon zu hören, sich dorthin auf den Weg zu begeben, gemeinsam mit Gleichgesinnten, ist pure Gnade. Und es schenkt unserem Leben einen neuen Glanz, eine neue Schönheit, einen tiefen Sinn. Wir sind auf dem Weg der Liebe, auf dem Weg der Freude, zu uns selbst und in die Geburt einer neuen Wirklichkeit.

(Teil vier der bearbeiteten Niederschrift der morgendlichen Meditation am 13. Februar 2022 im Rahmen eines zweitägigen Online-Seminars)

Unser Kolumnist Gerd Bodhi Ziegler gehört als Bewusstseinslehrer, Ausbilder und Buchautor zu den Pionieren im Bereich von essenzieller Bewusstwerdung, Transformation und Selbstfindung. Er hat sein ganzes Leben der Arbeit mit Menschen gewidmet, um sie zu unterstützen, sich selbst zu finden und ihre höchsten Potenziale zu entfalten. Seine Seminarprojekte werden seit Jahrzehnten von zahlreichen begeisterten Teilnehmern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum besucht. Er ist Autor der weltweit meistgelesenen Tarotbücher über das Crowley-Tarot.

