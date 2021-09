The Journey von Brandon Bays hilft Dir dabei, dass Dein Körper sich im bestmöglichen Zustand befindet.

Unser Körper hat eine natürliche Absicht gesund zu sein. Jede Zelle, die stirbt wird durch eine neue ersetzt. Daher können wir regelmäßig die Produktion neuer, gesunder Zellen positiv beeinflussen. Letzen Endes sind wir unserem Schicksal nicht ausgeliefert.

Zum Beispiel:

Die Magenschleimhaut erneuert sich innerhalb von fünf Tagen Das Gehirn erneuert sich innerhalb eines Jahres Das Blut erneuert sich innerhalb von vier Monaten Die Leber erneuert sich alle sechs Wochen

Wie kommt es, dass wir trotzdem krank bleiben, wenn sich doch unsere Zellern erneuern? Was durch viele verschiedene Forschungen u.a. in der Epigentik immer mehr in den Vordergrund rückt, ist, das unsere Zellen unsere unverarbeiteten Erlebnisse speichern. Und dass wir sogar die Traumata unserer Eltern und Vorfahren in unserem Körper speichern können. Die Frage, die sich stellt: Wie bekommen wir Zugang zu unseren im Körper gespeicherten unterdrückten Erinnerungen und Traumata (auch Zellerinnerungen genannt)?

In den Journey Einstiegsseminaren ist eines der wichtigsten Werkzeuge die Körperreise.

Sie hilft uns:

Alte, missverstandene Verhaltensmuster, die unbeabsichtigt zu unserer Programmierung wurden, zu erkennen und ihre Wurzel zu entfernen.

Mit Hilfe geführter Imagination durch den Körper zu reisen, um die Wurzel unseres ursprünglichen Schmerzes wiederzuentdecken.

Unsere unerledigten Erinnerungen emotional zum Abschluss zu bringen und alles loszulassen, was an deren Entstehung beteiligt war.

Die emotionalen Konsequenzen der Geschichte zu fühlen und zu durchschauen.

Auf natürliche Weise zu Frieden und Vergebung mit dem Geschehenen zu kommen.

Den Zustand unserer DNS zu überschreiben. So dass, wenn die Zelle sich wieder teilt, sie laut und deutlich die Botschaft hört, dass sie von nun an wieder gesund funktionieren darf.

Sobald wir die alten Programmierungen aus unserem Unterbewussten gelöscht haben, entsteht Raum für neue, gesunde Überzeugungen und Entscheidungen. Diese werden ganz von selbst zu unserem natürlichen Wesen.

Dein Körper wirft Dir einen Rettungsring zu – es ist an Dir, ihn zu ergreifen.

Sobald Du Deinen Einfluss auf Dein körperliches Wohlbefinden erkannt hast, kannst Du Dich mutig entscheiden, Deiner Vergangenheit zu begegnen. Du kannst alle Auswirkungen des Geschehenen fühlen und echte Vergebung zulassen. So kannst Du die emotionalen Hindernisse aus dem Weg räumen, die Deinen Körper an vollkommener Gesundheit gehindert haben.

Lass‘ Deinen früheren Schmerz hinter Dir, damit es wieder aufwärts gehen kann.

Mit Deiner Bereitschaft, Deine Vergangenheit wortwörtlich hinter Dir zu lassen, kannst Du lernen, Dein Schicksal zu überschreiben. Du kannst Dir ein Leben der emotionalen, mentalen, spirituellen und körperlichen Gesundheit erschaffen. Du wächst in neue Überzeugungen hinein. Diese begünstigen auf natürliche Weise ein gesundes Verhalten. Dadurch erlaubst Du Dir die Fülle aller menschlichen Emotionen.

Das Neue, das Du auf den Journey Seminaren lernst, braucht Übung. Es ist notwendig, unsere „Muskeln“ für den Zustand Deiner bewussten Überzeugungen und emotionalen Gesundheit zu trainieren, bis sie ganz automatisch zu einem Teil von uns werden. Der erste Schritt dazu ist, uns der Notwendigkeit der Veränderung bewusst zu werden. Sobald wir auf unsere emotionalen Bedürfnisse, unsere Überzeugungen und das dazugehörige Verhalten eingestimmt sind, halten wir den Schlüssel zu unserem Glück selbst in der Hand.

Die Journey zeigt Dir die Abkürzung zu Deinen unbewussten Überzeugungen:

SCHENKE DIR DEN SCHLÜSSEL ZU WAHRER FREIHEIT

