Ein Gespräch mit Brandon Bays

Begründerin der Selbsthilfemethode The Journey

Die Krise als Chance? Aber bei vielen überwiegt die Angst…

Indem wir so reagieren, geben wir dem Gefühl der lähmenden Angst Macht über uns. Wir verkrampfen, erstarren und verlieren den Zugang zu unserem schöpferischen Potenzial. Damit schüren wir die Krise nur – egal ob es sich um persönliche Schicksalsschläge oder globale Krisen wie Hunger, Armut und Kriege oder sowie jetzt die ganz aktuelle Situation mit Corona handelt. Wir sollten uns von negativen Konditionierungen lösen, die Fesseln der Angst abstreifen und uns der Liebe zuwenden.

Was bedeutet Liebe für Sie?

Liebe bedeutet zu wissen, dass ich wie jeder andere bin. Wir sind Teil einer universellen Liebe, die uns alle miteinander verbindet und unser Leben durchdringt. Die Welt braucht unsere durch Liebe getragenen Handlungen. Unser Überleben hängt davon ab – und dafür bleibt uns nur wenig Zeit.

Worauf hoffen Sie?

Manchmal ist Hoffen eine Art Aufschub. Ich lade die Menschen dazu ein, zu vertrauen anstatt nur zu hoffen, dass etwas in der Zukunft passiert. Denn das Vertrauen in unser eigenes Leben ist der Ausgangspunkt für jede Form von Heilung. Ich hoffe übrigens auch, dass dieser Artikel etwas bewirken kann. Nämlich, dass er die Menschen von der Passivität in die Aktion führt, sie für das Mysterium des Lebens öffnet – und sie die unendliche Natur der eigenen Seele entdecken lässt.

Was ist die zentrale Botschaft von „The Journey“?

Biochemiker entdeckten, dass unsere Zellen emotionale Erinnerungen speichern. Jedes Mal, wenn wir Gefühle unterdrücken, weil sie zu schmerzhaft oder gesellschaftlich nicht akzeptiert sind, werden sie im Körpergedächtnis abgelegt. Die veränderten Zellen entwickeln so ein Eigenleben, das zu körperlichen oder psychischen Reaktionen und Erkrankungen führen kann. „The Journey“ ist eine Methode, die uns auf eine intensive Reise zu unserem Kern begleitet, um uns von diesen seelischen Wunden und aufgestautem Schmerz zu befreien. Hier geht es darum, durch tiefgehende Bewusstseinsarbeit Zellblockaden zu lösen und uns der stillen Saboteure zu entledigen. Damit können wir jeden Bereich unseres Lebens heilen – Gesundheit, Karriere, Beziehungen.

