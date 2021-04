Gratis Webinar zum Thema „Emotionale Balance“ mit Bettina Hallifax am 8. April um 19.00 Uhr

Nimm dir einen Moment Zeit für die folgenden Fragen: Welche Emotionen „darf“ ich fühlen? Was macht eine „gute“ Emotion aus? Was ist eine „schlechte“ Emotion für mich? Welche Emotionen empfinde ich als abstoßend oder bedrohlich?

Wenn du anfängst, dich selbst mithilfe dieser Fragen zu erforschen und wahrnimmst, woher diese Überzeugungen ursprünglich stammen, könntest du bemerken, dass du Überzeugungen übernommen hast, die ursprünglich nicht die deinen waren. In diesem Moment kannst du deine übernommenen Reaktionen mit neuen, gesunden Überzeugungen ersetzen, die wirklich auf dein Wohl ausgerichtet sind.

Unsere wahren Gefühle zu manipulieren oder zu verleugnen hat einen hohen Preis

Wenn du deinen emotionalen Zustand über lange Zeit nicht hinterfragst oder deine Gefühle immer wieder unterdrückst, kann das verhängnisvolle Folgen haben.

Angelernte, ungesunde Reaktionen auf intensive Umstände lassen uns eine Art „Scheinleben“ führen. Wie wir uns wirklich fühlen, wird unterdrückt, verleugnet, eingesperrt oder verschlossen, um uns vor erneutem Schmerz zu schützen. Wie mittlerweile immer mehr Untersuchungen nachweisen, kann jahrelanges Unterdrücken von Gefühlen nicht nur zu körperlichen Krankheiten führen, sondern auch zu Depressionen, “

Doch wir sind größer als unsere vergrabenen Emotionen und ungesunden Überzeugungen!

Es ist daher hilfreich Werkzeuge und Unterstützung zu haben, um depressive Zustände zu erkennen, sie sich einzugestehen und so zu freien, gesunden Entscheidungen überzugehen. Die gute Nachricht ist, dass es absolut möglich ist, diese Muster zu durchbrechen und sie ein für alle Mal abzuschütteln.

Ein weiterer Schritt ist, zu erforschen und zu würdigen, was uns glücklich macht. Zu erkennen, dass wir für unser Glück selbst verantwortlich sind. Dies gibt uns die nötige Kraft und den Schwung, mit dem Auskehren von Unrat aus unserem Leben fortzufahren. Wir feiern die Tatsache, dass wir in Wahrheit Freiheit sind. Und dass Emotionen die Würze des Lebens sind. Gesunde Gewohnheiten lassen sich mit unserem Wertesystem in Übereinstimmung bringen. Das füllt uns mit Energie und Inspiration. Wir können unser Leben in seiner ganzen Fülle leben.

