Gespräche mit Wildtieren

Telepathische Interviews mit Wildtieren

Viren gehören zum Leben. Sie sind ein Teil unserer Natur. Und es hat sie immer schon gegeben. In Zeiten des Covid 19 ist es besonders interessant und aufschlussreich, die Botschaften der Tiere, vor allem wildlebender Tiere und dem Sinn solcher Epidemien aus tierischer Sicht zu betrachten. Solange wir aus fragwürdigen Gründen, sei es Konsum oder Zurschaustellung, Tiere ihres natürlichen Lebensraumes berauben, gefährden wir nicht nur Tiere. Sondern wir gefährden auch unseren eigenen Fortbestand, denn alles ist untrennbar miteinander verbunden und steht in Abhängigkeit zueinander. Tatsächlich haben Tiere wichtige und weise Informationen und Botschaften für uns.

Im Vergleich zum telepathischen Dialog mit unseren Haustieren, fällt auf, dass die Antworten von wilden Zootieren deutlich philosophischer geprägt sind und globale Gedanken transportieren, die tiefgründig das Verhältnis Mensch – Tier – Natur beleuchten. Ebenso sprechen diese Dialogpartner behutsam auch unsere eigenen Schwächen an und fungieren als liebevolle Berater und Therapeuten. Und vielfach warten sie gar nicht ab, bis man ihnen Fragen stellt, sondern übermitteln Aussagen, die für die Menschheit allgemein aufschlussreich sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Tiere unserer Unterstützung bedürfen und wir weiterhin gönnerhaft Futter spenden sollten.

In Verena Wymans Welt ist die Natur ihr erklärter Freund und Tiere bereichern ihr Leben. Seit frühester Jugend begleiten sie Hunde und Katzen und verschönern es auf ihre ganz persönliche und einzigartige Weise. Auch beruflich hat sie sich der Zoologie verschrieben. Ihre Begeisterung und Liebe zu Tieren ist in jeder Zeile dieser Lektüre spürbar.

Zum einen liegt der Tierfreundin die vermeintlich stumme Kreatur sehr am Herzen.

Denn sie behandelt jedes Lebewesen mit Respekt und will ihnen nicht ihre Persönlichkeit mit falsch verstandener Tierliebe rauben. Ihr Fokus liegt darauf, die Lebenssituation gewisser Tiere wenigstens in bescheidenem Masse positiv zu beeinflussen, so wie auch unseren Umgang mit der Natur. Zum anderen berichtet die Autorin vom Phänomen der geheimnisvollen men­talen Abläufe, der telepathischen Verbindung zwischen Mensch und Tier. Telepathie ist eine natürliche Form der Kommunikation und jedem Wesen angeboren, doch in den meisten Fällen durch unsere Lebensweise der heutigen Zivilisation geschuldet, verkümmert. Bei den Naturvölkern ist sie noch präsenter, aber bei den meisten von uns, muss sie erst wieder geweckt und trainiert werden. Mittlerweile ist die Tierkommunikation ein ernstgenommenes, etabliertes Thema, indem es um Intuition, Telepathie und andere mentale Verbindungen geht und deren Nutzen sich immer mehr Wissenschaftler bedienen.

Auszug aus einem Dialog mit einem Elefanten:

„Das Dasein als Tier ist in vielem leichter als ein Mensch zu sein. Ihr koppelt euch so stark ab von der Gemeinschaft der Schöpfung, die in Liebe verbunden ist – denn alles ist eins – dass ihr euch mit Angst füllt und euch nicht mehr dem Fluss des Lebens zu überlassen traut. Als könntet ihr mit dem Verstand den Lauf der Dinge aufhalten und verändern nach eurem Willen. Das Wahre aber ist, euch voller Freude dieser Zeit im irdischen Körper hinzugeben und sie mit allen Sinnen zu erleben, jeden Augenblick. Denn Zeit ist eine Folge von aneinander gereihten Momenten, wie Perlen an einer wundervollen Kette. Ich bin gern Elefant, spüre meine gewaltige Kraft, die sich mit der Natur verbindet in einem unablässigen und starken, genussvollen Austausch.

Ich habe eine große Gestalt, damit die Menschen mich wahrnehmen, mit den Augen und im Herzen. Im Zoo hoffe ich beitragen zu können, dass viele Menschen das untrennbare Zusammenhängen von Tieren, Natur und ihnen selbst erkennen lernen. Ich lebe hier auf ziemlich begrenztem Raum. So ähnlich sieht es jedoch auf der ganzen Welt mehr und mehr aus: Der Lebensraum von uns Tieren geht unaufhaltsam verloren durch zivilisatorische und profitgesteuerte Eingriffe – und damit schwindet bald einmal auch die Lebensgrundlage für den Menschen. Es ist höchste Zeit, dass er erwacht und erkennt.“

Ein zeitlos aktuelles Buch – voller wichtiger Hinweise.

Anna Ulrich

Die Autorin

Verena Wymann nutzte schon als Kind beim Spielen mit Freunden und Tieren ihre telepathischen Fähigkeiten, später ließ sie sich zur Tiertelepathin ausbilden. Neben Verhaltensstudien bei Wildtieren und langjähriger Dozententätigkeit führte sie für Klienten zahllose telephatische Gespräche mit Wildtieren, bis sie sich auf das neue Feld der Tierkommunikation wagte. Verena Wymann lebt mit ihrer Familie und ihren Tieren in der Schweiz.

Gespräche mit Wildtieren

Verena Wymann

Hier geht’s direkt zum Buch: https://www.reichel-verlag.de/978-3-941435-07-0.shtml

