nun, im Dezember, befindet sich die strahlende Sonne im Sternzeichen Schütze. Menschen mit dieser Betonung sind voller Tatendrang und sehr optimistisch, sie bewegen sich mit hohem Tempo durch die Welt und sind auch oft im Ausland anzutreffen. Offenheit und Toleranz sind ihre Stärken. Das Schütze-Prinzip finden wir in der Tarot-Karte „Hohepriester“ wieder. Er ist der weise Lehrer und steht für Glauben und Vertrauen. Die Religion spielt bei diesem Zeichen eine große Rolle. Oft findet man bei dieser Betonung enthusiastische Missionare. Aber es kommt ganz auf unsere persönliche Entwicklung an, wir können mit dieser Betonung auch eine Party nach der anderen feiern und wollen nichts anderes, als einfach nur Spaß haben.

Was erwartet uns in diesem letzten Monat des Jahres?

Es wird unruhig. Sonne, Venus und Merkur tummeln sich im Schütze -Zeichen. Mit dem Planeten Mars in Opposition und dem Quadrat von Neptun und Jupiter, haben wir alles, nur keinen Sinn für die Realität. Aber trotz alledem: Genießen Sie diesen Zustand. Diese Betonung hilft uns, tolerant und aufgeschlossen auf andere zuzugehen. Versuchen Sie, nicht zu übertreiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie falsch verstanden werden, ist groß. Der Eintritt von Venus und Merkur in den Steinbock am 6. und 10. Dezember bringt wieder Disziplin ins Miteinander. Jetzt fällt es auch leicht, die Feiertage zu planen und Absprachen zu treffen, die auch eingehalten werden. Einige Tage vor Weihnachten, am 20. Dezember läuft Jupiter wieder vorwärts ins Widder-Zeichen. Dort war er im Mai schon mal. Interessant ist es, zu schauen: Was wollten Sie verbessern? Wo hat sich in Ihrem Leben Entwicklungspotenzial gezeigt? Jetzt bekommen Sie noch einmal die Chance. Packen Sie es an!

Jetzt möchte ich Ihnen noch eine kleine Vorschau für das neue Jahr 2023 geben!

Wir verabschieden den alten Regentenherrscher Jupiter und begrüßen für das neue Jahr den Energie- und Willensplaneten Mars. Für viele Bereiche in unserem Leben steht uns jetzt viel Power und Energie zu Verfügung. Diese Betonung kann konstruktiv und aufbauend genutzt werden. Sie kann aber auch Kriege, Unterdrückung und die Aggressionsbereitschaft fördern. Wir haben die Wahl!

Menschen mit spiritueller Erfahrung kommen meist leichter durch die Marsjahre, als die Menschen die nur auf Grund ihres Verstandes Entscheidungen treffen.

Am 23. März 2023 geht Pluto in das Zeichen Wassermann und kündigt den Beginn eines Zeitenwandels an. Diese neue Periode beginnt spürbar für alle im Monat März, wenn Pluto das Zeichen Steinbock verlässt, in dem er sich seit 2009 aufgehalten hat. Dort bleibt er bis zum 11. Juni, um dann wieder in den Steinbock zurückzukehren. Endgültig tritt er am 24.01.2024 in das Zeichen Wassermann ein.

Wenn wir in die Geschichte zurückblicken kam es unter dieser Betonung schon einmal zu massiven Veränderungen. Im Sommer 1776 tobten in Amerika unter dieser Konstellation heftige Unabhängigkeitskriege. Dies ist passend für das Zeichen Wassermann. In Europa führten die historischen Entwicklungen zur französischen Revolution im Jahr 1789 mit den typischen Wassermann Themen Freiheit, Brüderlichkeit und Gleichheit. Wir können davon ausgehen das nun eine ähnliche starke Veränderung der Welt beginnt.

Zur Zeit erleben wir mit der Saturn- / Uranus-Spannung das Ringen der konservativen Kräfte, die dieses alte System erhalten wollen. Wir kommen nur gut durch diese Zeit, indem wir Gottvertrauen entwickeln und uns mit der universellen Liebesenergie verbinden, die durch Neptun in dem Zeichen Fische reichlich vorhanden ist.

Nun eine kleine Vorschau für die Geburtstagskinder des Monats vom 23. November bis 21. Dezember

Für alle Schützen fängt der Monat Dezember schwungvoll an. Mit Sonne, Venus und Merkur kommt reichlich positive Stimmung auf. Es wird viele Einladungen geben und als richtiger Schütze kommen Sie jetzt so richtig in Partylaune. Der positive Einfluss bleibt erst einmal durch ein wohlwollendes Jupiter-Trigon zur ihrer Schütze-Sonne. Dies ist bis zum Frühjahr spürbar. Diese Betonung gibt Ihnen viel Begeisterung für Neues in Ihrem Leben. Nutzen Sie die positive Energie!

Herzlichen Glückwunsch!

Vollmond im Zwilling am 08. Dezember

Der Vollmond im luftigen Zeichen Zwilling ist sehr lebendig. Mit seinem Kontakt zu Mars kann er auch die Fassung verlieren und zu Übertreibung neigen. Achten Sie auf ihre Gefühle und versuchen Sie mit Menschen zusammen zu kommen die einen guten Sinn für Humor haben.

Neumond im Steinbock am 23. Dezember

Jetzt kommen wir pünktlich zum Fest wieder zur Vernunft, mit Klarheit und Realitätssinn kann jetzt nichts schief gehen. Dazu kommt noch ein entspannter Jupiter, der uns auf die Schulter klopft. So können wir trotz der Vorbereitung auf das Fest schön entspannt bleiben.

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen von Herzen eine besinnliche und schöne Adventszeit, ein entspanntes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.

