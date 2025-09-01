Liebe Leserin, lieber Leser,

nun befindet sich die strahlende Sonne im Zeichen Jungfrau. Menschen mit dieser Betonung sind gut mit der Erde verbunden und haben das Talent, mit den praktischen Dingen des Lebens gut umgehen zu können. Es gibt dabei unterschiedliche Begabungen. Da ist zum einen die Buchhalter-Mentalität zu finden sowie ebenfalls häufig die Ausprägung für die Arbeit im Heilwesen. In der Partnerschaft brauchen sie verlässliche Partner um sich wohl zu fühlen.

Was erwartet uns im September?

Auffallend ist, dass zur Zeit die persönlichen Planeten Merkur, Venus und Mars alle direktläufig sind.

Das gibt uns für die alltäglichen Dinge, die geregelt werden müssen, viel Energie und Power. Bei den großen Themen in unserem Leben und auf der Weltbühne sieht es schon anders aus. Die Saturn/Neptun-Konstellation löst sich langsam auf, und beide Planeten fangen an, im Rückwärtsgang Schritt für Schritt das kriegerische Widderzeichen zu verlassen. Das sorgt erst einmal für Entspannung in allen Bereichen unseres Lebens.

Vielleicht entwickeln wir jetzt neue Ideen, wie wir mit einer festgefahrenen Situation gut umgehen können. Wir bekommen auf jeden Fall bis zum Frühjahr 2026 die Aufgabe, einiges zu klären, damit sich der langersehnte Erfolg endlich einstellen kann. Nicht zu vergessen ist der wunderbare Jupiter-Transit im gefühlvollen Krebszeichen. Er wird erst Ende des Jahres rückläufig, so stehen uns sein Optimismus und die Begeisterungsfähigkeit im vollem Umfang zu Verfügung. Diese Konstellation könnte eine Heilquelle für alle Familien werden, wenn es um Gefühle wie Neid und Missgunst geht. Über diese Gefühle rollt eine Welle der Liebe und Großzügigkeit und löst alles Negative auf!

Vollmond am 7. September im Zeichen Fische

Dies ist ein kraftvoller und sensibler Vollmond, der unsere Gefühle heilt. Mit einem Jupiter- und Lilith-Trigon bekommen wir Tiefgang, gepaart mit Optimismus, zu spüren. Zu guter Letzt muss der Vollmond noch an Neptun und Saturn vorbeikommen, und dabei gut auf sich acht geben, dass er nicht getäuscht wird.

Neumond am 21. September in der Jungfrau

Die schöne Venus nimmt Kontakt mit dem Neumond auf und sorgt für schöne Momente in unserem Leben. Wir dürfen entspannen und gleichzeitig Achtsamkeit üben. Es können an diesem Tag auch wichtige Reinigungsprozesse stattfinden.

Liebe Leserin, lieber Leser,

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Versuchen Sie in den nächsten Wochen eine meditative Haltung zu den Dingen zu entwickeln, die gerade geschehen. Seien Sie einfach im Hier und Jetzt. Dann kommen Sie gut durch diese Zeit.

Herzlichst,

Iris Kirsch

