Liebe Leserin, lieber Leser,

nun befindet sich die strahlende Sonne im kraftvollen Widder-Zeichen. Menschen mit dieser Betonung durch persönliche Planeten oder den Aszendenten, haben viel Power und Begeisterungsfähigkeit. Der Widder ist der Pionier unter den Tierkreiszeichen. Überall dort, wo es um Neuanfänge geht, wirkt er gerne mit. Und er kann auch der moderne Robin Hood sein. Er setzt sich heldenhaft für alles, was krank und schwach ist, ein. Diese Energie braucht Autonomie und Selbstbestimmung. Sich einem Chef unterordnen geht fast gar nicht!

Was haben wir in diesem Monat zu erwarten?

Auf Grund der Pandemie, die wir seit dem Frühjahr 2020 stark zu spüren bekommen, erleben wir eine Art Gesellschaftsinfarkt. Unser aller Herzen dürften bald wieder zu einem gleichmäßigen Rhythmus finden. Es ist aus dem Takt gekommen. Denn die Distanzregeln und das ständige Masken tragen machen es dem Heilungsprozess nicht leicht. Wir spüren auch in diesem Monat noch Widerstände. Mit Pluto im Steinbock lässt man die alten Machtstrukturen nicht gehen.

Es findet ein Kampf statt

Die heraufziehende Luftepoche mit Jupiter und Saturn im Wassermann bringt uns ein neues Bewusstsein. Die Auswirkung des Klimawandels und die Zerstörung der Erde sowie unsere mit Tierleid erkauften Konsumgewohnheiten dringen immer mehr in unser Bewusstsein. Gleichzeitig sind auch alternative Ansätze erfolgreich. Der Heilerplanet Chiron bildet ein wohlwollendes Sextil zu Saturn. Wir haben diesen Monat aber auch eine wunderbare Glückskonstellation mit einem tollen Jupiter-/Mars-Trigon. Dies hat einen starken positiven Einfluss auf gesellschaftliche Strukturen, sowie unser Privatleben. Es kommt jetzt endlich etwas ins Fließen und bringt den ersehnten Erfolg.

Was gilt es zu tun?

In der ersten Aprilwoche sollten wir uns damit beschäftigen, notwendige Korrekturen vorzunehmen, damit Leichtigkeit und Freude wieder eine Chance in unserem Leben haben. Diese Qualität bietet uns der Kosmos jetzt an.

Kommunikation

Der redselige Merkur befindet sich in diesem Monat gleich in drei Zeichen, im Fische, Widder und im Stier. Wir werden diese Qualitäten, die sehr unterschiedlich sind, zu spüren bekommen. Während wir mit der Fische-Betonung nicht konkret werden können, neigen wir mit der Widder-Betonung dazu, laut und direkt zu sein. Der Merkur im Stier bringt Ruhe und Besonnenheit in unsere Gespräche.

Liebe und Beziehung

Auch in der Liebe gilt jetzt, wir dürfen alte Zöpfe abschneiden und für Beziehungen und der Liebe ein neues, unkonventionelles Konzept kreieren. Die Venus läuft bis zum 14. April durch das Widder-Zeichen, damit ist viel Schwung für den Neuanfang da. Am 15.04. wechselt sie dann in das Stier-Zeichen und begegnet dort Uranus. Diese Begegnung sorgt auch in der Liebe

für prickelnde Momente!

Neumond im Widder am 12.04.

Jetzt ist Power angesagt, denn der dynamische Neumond bekommt noch tolle Unterstützung von Mars und Jupiter. Wenn Sie jetzt tatkräftig mit neuen Projekten anfangen, werden Sie viel Erfolg haben.

Vollmond im Skorpion am 27.04.

Dieser Vollmond hat es in sich, er begegnet vielen Planeten und kann uns tiefgründige Erkenntnisse bescheren. Wir müssen nur still werden und inne halten!

Lieber Leserin, lieber. Leser,

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen allen trotz der anspruchsvollen Zeit, die wir haben, einen schönen Frühling. Er ist wieder da und sorgt dafür, dass die Natur wieder ihr buntes Kleid bekommt. Das wird auch uns allen gut tun!

Herzlichst, Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop und den himmlischen Konstellationen haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2020 finden www.trigon-astrologie.de.

Iris Kirsch ist auch hier zu finden: https://www.instagram.com/trigonastrologie/