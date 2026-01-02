… mit Ausblick auf das neue Jahr 2026

Liebe Leserin, lieber Leser,

nun wird es spannend. Schauen wir erst einmal, was der Monat Januar für uns bereit hält. Wir fangen direkt mit einer Liebesgeschichte in den Raunächten an. Venus und Mars im Steinbock kommen sich ganz nahe und

nehmen Kontakt mit der Sonne auf. Nun bekommen wir direkt in den ersten Tagen eine gewaltige Power in Verbindung mit Erotik zu spüren. Der rückläufige Jupiter facht das Feuer der Begeisterung erst richtig an. Da ist allerdings Vorsicht geboten, dass wir vor lauter Liebesglück nicht übertreiben.

Die Steinbockenergie bringt allerdings auch eine gewisse Langsamkeit mit sich. Für gewisse Entwicklungen in unserem Leben brauchen wir jetzt auch jede Menge Geduld. Dazu kommt noch, dass der quirlige Planet Uranus immer noch in dem altmodischen und behäbigen Stier-Zeichen festsitzt. Wir können die Zeit nutzen, um uns klar zu werden, welche alten und überholten Strukturen jetzt endgültig ausgedient haben. Im Februar und im März machen sich fast alle Planeten wieder auf den Weg und werden direktläufig. Wir kommen dann endlich wieder weiter in unserem Leben – verbunden mit viel Lebensfreude!

Jetzt schauen wir mal auf die nächsten Monate im neuen Jahr 2026:

Das Jahr 2026

Interessant ist, dass gleich einige Planeten das Zeichen wechseln, und das kündigt meistens eine neue Ära an. Der spirituelle Planet Neptun wechselt endgültig 2026 in das Zeichen Widder. Neptun ist seit 164 Jahren zum ersten Mal wieder im feurigen Widder-Zeichen. Die astrale und spirituelle Energie

Neptuns bekommt einen kämpferischen Ausdruck. Diese Energie kann auch zum Wohle aller eingesetzt werden.

Auch der disziplinierte Saturn wechselt in das Widder-Zeichen. Dort bringt er uns Konzentration, Realitätssinn in einer Phase des Neubeginns. Diese Betonung fordert uns auf, neue gesellschaftliche Projekte mutig anzupacken.

Von Juli bis September tritt der verletzte Heiler Chiron in das Stier-Zeichen. Sicherheit und Stabilität werden da eine Rolle spielen. Aber auch unser Körper wird auf sich aufmerksam machen. Es wird um Heilung auf all diesen Gebieten gehen.

Wir können bedingt durch die Neptun- / Saturn-Konjunktion im Widder davon ausgehen, dass speziell Russland stark davon beeinflusst wird. So wird Russland immer mehr ein Feind der westlichen Demokratien durch Luftraumverletzungen mit Kampfflugzeugen, Drohnen und Cyberattacken.

Möglich ist, dass das neue Jahr von diesen Themen geprägt wird. Was grundsätzlich in den nächsten Jahren ansteht, und bereits spürbar ist, dass sich alte Systeme auflösen und neue entstehen, z.B. wird sich das Schulsystem stark verändern, wie auch das Heilwesen mit Krankenkassen, Krankenhäusern werden eine starke Veränderung erleben.

Aber wie gut, dass es auch eine neue Leichtigkeit gibt, denn der energiegeladene Planet Uranus marschiert nun 2026 endgültig in das Zwillings-Zeichen und sorgt dort für neuen Schwung. Die Gesellschaft wird eine rasante Entwicklung im Bereich Technologie und digitaler Vernetzung machen. Es entsteht aber auch der Raum für mehr Offenheit.

In der Kommunikation und in der Art des Denkens entwickelt sich Neues. Das kann uns weiterbringen und Freude bereiten. Was wohl für die nächste Zeit – auf Grund der angespannten Weltlage – unerlässlich ist, an unseren Ängsten zu arbeiten, indem wir ins Vertrauen gehen und unseren Körper mit einbeziehen. Gut geeignet sind dabei Sportarten und Entspannungstechniken wie Yoga, Tai-Chi oder Qigong, aber auch alles, was einfach Spaß macht. Dann können wir gut durch diese anspruchsvolle Zeit kommen.

Vollmond am 3. Januar im Krebs

Der volle Mond im gefühlvollen Krebs-Zeichen lädt zur Entspannung ein. Dazu kommt noch eine starke erotische Betonung durch die Konjunktion mit Mars und Venus im Steinbock. Da es eine Opposition zwischen Mars und dem Vollmond gibt, ist an diesem Wochenende alles möglich. Wie wunderbare Momente in Beziehungen, aber auch heftige Konflikte mit Gebrüll.

Doch die Liebe und Harmonie werden siegen!

Der Neumond am 18. Januar im Steinbock

Jetzt kommt wieder etwas in Gang. Der tatkräftige Neumond sorgt endlich mal wieder für eine gute Erdung. Das brauchen wir jetzt dringend, bis die Luftära im Wassermann wieder beginnt. Alles, was bodenständig ist und uns Sicherheit gibt, ist jetzt willkommen. Aber auch regelmäßige Körperübungen unterstützen uns bei der Erdung. Dann verschwinden auch die Ängste!

Lieber Leserin, lieber Leser,

nun möchte ich mich von Euch verabschieden und wünsche Euch von Herzen ein glückliches und kraftvolles neues Jahr. Bleibt zuversichtlich!

Herzlichst, Eure

Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop und den himmlischen Konstellationen haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2020 finden www.trigon-astrologie.de.