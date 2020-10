Liebe Leserin, lieber Leser,

nun, im Oktober, befindet sich die strahlende Sonne im Tierkreiszeichen Waage. Dieses Zeichen steht für Frieden, Harmonie, Schönheit und Liebe. Menschen mit dieser Betonung brauchen mehr als andere Zeichen eine liebevolle Umgebung um sich wohl zu

fühlen, meist werden sie in Familien hinein geboren wo sie die Aufgabe übernehmen auszugleichen und Frieden zu stiften. Die Waage ist ein Feingeist und interessiert sich sehr für die Kunst. Aber auch kulturelle Veranstaltung liegen ihr am Herzen.

Die Kehrseite ist eine gewisse Unentschlossenheit, sie trifft ungern klare Entscheidungen und möchte es gerne ihrer um Umgebung recht machen. Das wird sie irgendwann anstrengen und auch erschöpfen, so dass sie anfangen sollten klare Grenzen ihrem gegenüber zu setzen, egal wie viel gefordert wird. Eine erlöste Waage ist ein Geschenk für ihr gesamtes Umfeld, sie versteht es sehr unterschiedliche Persönlichkeiten miteinander zu verbinden und für eine angenehme Stimmung zu sorgen. Oft sind diese Menschen im Bereich der Kunst anzutreffen. Sie sind aber auch gute Pädagogen und begabte Berater.

Was erwartet uns im Monat Oktober?

Es sieht ganz danach aus als ob wir die friedliche Waage Energie dringend benötigen. Der rückläufige Mars im Widder in Konjunktion mit der radikalen und kraftvollen Lilith hat viel Sprengstoff und hat schon einiges im Weltgeschehen ausgelöst. Das Feuer im Flüchtlingsheim war ein gutes Beispiel für diese Konstellation. Überall dort wo sich viel alte Wut angesammelt hat, durch Unterdrückung und Ungerechtigkeiten kommt es jetzt zur Entladung.

Zu spüren bekommen wir in den ersten Oktobertagen einen Spannungsaspekt zwischen Mars und Pluto. Möglich sind Provokation und Schuldzuweisung. Aber auch Machtkämpfe sind möglich, besonders mit Vorgesetzten. Bleiben Sie fair und gehen Sie achtsam mit sich und den Menschen in ihrer Umgebung um.

Dann kommen Sie gut durch diese spannungsreiche Zeit.

Es gibt zusätzlich noch eine starke göttliche Energie die sich für unseren Planeten jetzt bemerkbar macht. Es ist der Planet Neptun der jetzt dafür sorgt das viel universelle Liebesenergie in der nächsten Zeit spürbar wird und dem Planeten Erde zur Verfügung steht. Verbinden wir uns also aus dem Herzen heraus mit der wunderbaren Natur und der Tierwelt. Haben wir das geschafft, fühlen wir uns auch mit allen Menschen um uns herum verbunden und können gut die Andersartigkeit akzeptieren. Das führt zu inneren Frieden.

Was gilt es zu tun

Bleiben wir mit der aktuellen Saturn/ Mars Konstellation geduldig. Ab Mitte Oktober wird die Handbremse gelockert und die Dinge die uns am Herzen liegen scheinen erreichbarer zu sein. Aber so richtig in Bewegung

kommt es erst wieder ab dem 15.11. wenn der aktive Mars wieder direkt läufig wird. Es wirkt sich in allen Bereichen aus, Liebe, Partnerschaft und Beruf.

Kommunikation

Der redselige Planet Merkur ist im Skorpion und wird in diesem Zeichen ab 15.10. rückläufig. Das verspricht eine gewisse Tiefe im Denken und auch in der Kommunikation. Jetzt wollen wir den Dingen auf den Grund gehen. Ideal wären therapeutische Gespräche oder eine astrologische Beratung um die Dinge in der Tiefe zu verstehen. Das wäre jetzt möglich!

Liebe und Partnerschaft

Anfang Oktober starten wir mit einem Mars/Venus Trigon in den Feuerzeichen,das könnte in der Liebe spannende und prickelnde Momente geben. Gönnen Sie sich mit Ihrem Liebsten jetzt schöne Ausflüge oder genießen Sie Begegnungen mit guten Freunden. Geselligkeit und Vergnügen ist jetzt angesagt.

Vollmond am 1. Oktober im Widder

Ein heikler Vollmond, da ist viel Tempo und Abenteuerlust vorhanden, kommen Sie in Bewegung aber behutsam, die Verletzungsgefahr ist groß! Der Mond in Konjunktion mit Chiron und Lilith.

Neumond am 16.Oktober in der Waage

Kraftvoll möchte der Neumond die Dinge in die Hand nehmen, machen Sie das! Alles was Sie schon lange hinter sich herschleppen, können Sie jetzt gut in den Griff kriegen. Dieser Vollmond hat viel Kraft besonders für Altlasten. Weg damit!!

Lieber Leserin, lieber Leser,

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Genießen Sie den Herbstmonat Oktober in vollen Zügen. Noch sind schöne Momente in der Natur mit wärmenden Sonnenstrahlen möglich.

Herzlichst, Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop und den himmlischen Konstellationen haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2020 finden www.trigon-astrologie.de.

Iris Kirsch ist auch hier zu finden: https://www.instagram.com/trigonastrologie/