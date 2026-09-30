Liebe Leserin, lieber Leser,

nun befindet sich die strahlende Sonne im friedlichen Waage-Zeichen. Diese Energie wird uns allen gut tun. Die Waage mag es fair, Ungerechtigkeiten sind ihr ein Gräuel. Interessant ist, dass der Kommunikations-Planet Merkur, der sich zur Zeit im Skorpion befindet, wieder in die Waage zurück marschiert.

Doch bevor das geschieht, kommt einiges aus der Tiefe ans Licht. Es wird in diesem Monat um Beziehungen zu unserer Familie, unseren Kindern und auch zu unserem Partner gehen.

Können wir diesen Menschen, die uns nahestehen auch vertrauen?

Das Gleiche wird auf der Weltbühne geschehen. Jetzt kommen wir nur noch mit der Wahrheit weiter. Am 17. Oktober wird Pluto im Wassermann wieder direktläufig. Jetzt wird sich zeigen, was transformiert wurde. Spüren wir innerlich eine neue Stärke und eine tiefe ruhige Kraft, dann sind wir auf dem richtigen Weg und werden ganz allmählich unsere Ängste vor der Zukunft hinter uns lassen. Anstelle der Angst geht es jetzt um Vertrauen und im “Hier und Jetzt“ zu sein, dann kommen wir alle gut durch diese Zeit.

Neumond am 10. Oktober

Dieser kraftvolle Neumond im Beziehungszeichen Waage, lädt dazu ein, mit mehr Bewusstsein auf unsere Beziehungen zu schauen. Egal welche! Das kann unsere Partnerschaft sein, unsere Beziehung zu Freunden betreffen oder unsere Familie und Kinder. Es geht jetzt um Heilung. Alte Machtstrukturen haben ausgedient, und es wird um Beziehungen auf Augenhöhe gehen. Fairness und Gerechtigkeit steht an.

Vollmond am 26. Oktober im Stier

Wir haben jetzt im Herbst Beziehungsthemen, ob wir sie wollen oder nicht. Auch der Vollmond lässt nicht locker. Mit Sonne im Skorpion und rückläufiger Venus in Konjunktion geht es in die Tiefe und wir sollten ehrlich zu uns und anderen Menschen sein, die uns viel bedeuten. Chiron berührt den Stier-Vollmond und kann damit alte Verletzungen aktivieren. Nun ist Behutsamkeit angesagt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Kosten Sie die letzten warmen Sonnenstrahlen aus, und genießen Sie in vollen Zügen den herannahenden Herbst mit seiner Farbpracht.

Herzlichst, Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop und den himmlischen Konstellationen haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2020 finden www.trigon-astrologie.de.