Nun, im November, befindet sich die strahlende Sonne im Sternzeichen Skorpion. Menschen mit dieser Betonung sind tiefgründige Zeitgenossen und beschäftigen sich gerne mit der dunklen Seite des Lebens.

Sie werden aber auch besonders herausgefordert. In einer Beziehung können sie starke Gefühle entwickeln und es fällt ihnen schwer loszulassen, selbst wenn es ihnen nicht mehr gut tut.

Doch was erwartet uns im Monat November?

Was zu allererst auffällt, ist die immer noch starke Luft- und Wasserbetonung. Es befindet sich noch kein Planet im Erdzeichen – außer dem Mond für ein paar Tage. Wenn diese Konstellation im Horoskop bei einem Menschen vorkommt, dominieren Wasser, Feuer und Luft. Man spricht dann vom sogenannten “Kochtopf“. Es brodelt und erhitzt sich dermaßen, dass die Gefahr besteht, dass einiges außer Kontrolle gerät.

Es ist nicht ganz ungefährlich, was jetzt geschieht. Das sehen wir auch im Weltgeschehen. Ausgerechnet der spontane und veränderungsfreudige Planet Uranus wagt es, am 9. November zurück in das Erdzeichen Stier zu wandern. Dort wird er sich mit alten Themen beschäftigen und nicht gerade für eine gute Erdung sorgen. Am 12. November wird der Glücksplanet Jupiter im Zeichen Krebs rückläufig. Bis dahin sollten alle großen Projekte erledigt sein.

Wir bekommen jetzt Zeit zur Aufarbeitung. Auch Familienthemen brauchen jetzt noch mal unsere Aufmerksamkeit. Bis Mitte März bekommen wir Zeit, einiges zu regeln, was jetzt gerade stockt. Ab dem 5. November wandert der Planet Mars ins Schütze-Zeichen, und wir bekommen Optimismus und Tatendrang zu spüren. Das wird uns allen gut tun!

Vollmond im Stier am 5. November

Lilith, die dunkle Göttin befindet sich zu diesem Zeitpunkt in Opposition mit dem Vollmond im Stier. Was willst Du nicht preisgeben und hältst es fest bis es schmerzt. Lass‘ es jetzt einfach los. Es werden alle erleichtert sein, besonders der Planet Uranus, der auch mitmischt.

Neumond im Skorpion am 20. November

Der rückläufige Merkur im Skorpion hat Kontakt mit dem Neumond. Welches Geheimnis willst Du lieber für Dich behalten? Schau einmal, ob das mit der Entspannung an diesem Tag klappt. Jupiter hilft mit und bildet ein schönes Trigon zum Neumond. Das tut gut!

Liebe Leserin, lieber Leser,

nun möchte ich mich verabschieden und wünsche Euch auch in diesem dunklen Skorpion-Monat lichtvolle und erhellende Erlebnisse.

Herzlichst, Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop und den himmlischen Konstellationen haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2020 finden www.trigon-astrologie.de.