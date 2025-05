Liebe Leserin, lieber Leser,

nun, im Mai befindet sich die strahlende Sonne im Zeichen Stier. Menschen mit dieser Betonung sind sehr friedfertig und bodenständig. Sie brauchen viel Sicherheiten in ihrem Leben, um sich wohl zu fühlen. Ihre Talente liegen darin, das Leben und die guten Dinge zu genießen. Oft sind sie gute Köche. Stiere sind gut geerdet und mit ihrem Körper verbunden. In einer Beziehung sind sie sehr beständig und verlässlich.

Was erwartet uns im Wonnemonat Mai?

Jetzt sind wir mittendrin im starken Strom der Veränderungen und Umbrüche. Wir bekommen es auf der Weltbühne jeden Tag zu spüren – ebenso im privaten Bereich. Neptun und Saturn wechseln beide fast gleichzeitig in das impulsive Widder-Zeichen. Jetzt wird eine große Energie spürbar. Verstärkt wird das ganze noch durch den Zeichenwechsel des energiegeladenen Planeten Uranus im Zwilling.

In den Sommermonaten können Sie jetzt alles tun, nur nicht an alten Strukturen festzuhalten. Schließen Sie die Augen und visualisieren einen breiten Fluss mit starker Strömung, und Sie sind mittendrin. Wenn Sie sich jetzt dieser starken Strömung vertrauensvoll hingeben, kommen Sie mit einer großen Kraft in Verbindung. Und es geht zügig zum richtigen Ort. Das unterstützt Ihre Entwicklung. Wenn Sie anfangen zu zweifeln oder zu kämpfen, besteht die Gefahr, dass Sie untergehen. Jetzt heißt das Zauberwort: Vertrauen!

Aber es gibt auch in diesem Monat wirkliche Lichtblicke: angefangen mit einer wiederholten Neptun/Venus-Konjunktion im Zeichen Widder. Jetzt können im Großen wie im Kleinen intensive Gefühle zu allen Lebewesen im Universum entstehen. Wir können jetzt ein neues Gefühl der Verbundenheit mit allem was ist, bekommen. Auch in Beziehungen oder bei neuen Partnerschaften kann schnell das Gefühl entstehen, seinen Seelenpartner gefunden zu haben.

Ab dem 10. Mai tritt Merkur in den Stier ein, das macht unsere Kommunikation ruhiger und besonnener. Am 12. Mai und 18. Mai ist nochmal Vorsicht geboten, weil durch ein Pluto-Quadrat die Gefahr besteht, dass die Kommunikation aggressiver verläuft als gedacht. Seien sie also achtsam! Ab dem 20. Mai erwartet uns dann endlich bis Ende Mai ein Leben voller Leichtigkeit und Freude. Alles scheint jetzt endlich zu klappen. Schwingen Sie einfach mit!

Eine kleine Vorschau für die Geburtstagskinder des Monats – bis zum 20. Mai

Für die Stiere heißt es jetzt, die Unruhe läuft nun mit dem Planeten Uranus hinaus, der sich lange im Stier-Zeichen aufgehalten hat, und für Aufregung und Unruhe stand. Zufriedenheit und Glück läuft in das Leben der Stiere hinein. Der Energie-Planet Mars nimmt im Laufe des Monats immer wieder mit der Stier-Sonne Kontakt auf und verstärkt die körperliche Energie. Eine gute Zeit, um mit Sport anzufangen. Herzlichen Glückwunsch!

Vollmond am 12. Mai im Skorpion

Dieser Vollmond hat es in sich. Als wäre er nicht schon dunkel genug im Skorpion, so muss er sich an der dunklen Göttin Lilith vorbei schleichen. Diese Konstellation steht für starke Gefühle. Wir können auch selbst an diesem Tag in den Keller gehen, um uns die verstaubten Dinge in unserem Leben zu betrachten, die es jetzt gilt, loszulassen. Wenn wir es nicht freiwillig tun, kann ein Ereignis von außen dafür sorgen, das wir es tun.

Neumond am 27. Mai im Zwilling

Der luftige Neumond kann auf charmante Weise dafür sorgen, dass wir lichtvolle Erkenntnisse haben, was unsere Entwicklung betrifft. Wir bekommen viel Kraft und Schwung für eine positive Veränderung durch ein kraftvolles Pluto-Trigon.

Liebe Leserinnen,

nun möchte ich mich von Ihnen mit einem interessanten Hinweis für die Zeit bis zum 28. Mai verabschieden: Die Erde wird sich durch die Umlaufbahn des Halleyschen Kometen bewegen. Das wird dazu führen, dass viele Sternschnuppen in der Atmosphäre verglühen. Sie sind weltweit auf der ganzen Erde am Nachthimmel zu sehen.

Viel Freude wünsche ich Ihnen bei diesem einmaligen Ereignis.

Herzlichst,

Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop und den himmlischen Konstellationen haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2020 finden www.trigon-astrologie.de.

Auch interessant: https://taomagazin.de/maia-griechische-nymphe-bzw-roemische-goettin-des-fruehlings-der-waerme-und-des-wachstums/