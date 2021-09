Werde dein eigener innerer Arzt! Wie Du intuitiv langfristige Gesundheit durch Selbstheilung und das richtige Mindset erlangen kannst.

Es gilt, tiefer hinter die Kulissen zu schauen. Zu verstehen, warum wir krank werden und wie wir gesund werden und bleiben. Denn Gesundheit beginnt an der Wurzel – in unserem Kopf. Lass dir von Christina Petersen zeigen, wie du krank machende Gedanken erkennst. Wie Du sie verwandelst und deinen Fokus gezielt auf Heilung ausrichtest!

Du lernst, …

warum Gesundheit kein Zufall ist,

warum Krankheit entsteht und wie unser westliches System dazu beiträgt,

was du konkret tun kannst, um gesund zu werden und/oder zu bleiben und

warum du auf die Natur vertrauen kannst,

warum du beobachten statt bewerten solltest,

wie wir die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft nutzen können, um länger und glücklicher zu leben.

Die Autorin, selbst sowohl Fachärztin für Allgemeinmedizin als auch Ärztin für Traditionelle Chinesische Medizin, bringt Schulmedizin mit alternativer Medizin mittlerweile in eigener Praxis zusammen. Ein Schwerpunkt ihrere Arbeit ist die Initiative „Healthy Docs“. Ja, sie hat es selbst in ihrer Facharztausbildung erfahren, Ärzte im öffentlichen Gesundheitssektor, in Notaufnahmen und auf den Stationen unserer Krankenhäuser, funktionieren. Weil die dort arbeitenden Ärzt:innen – und sicherlich auch die Pflegekräfte – über ihrem Limit im Einsatz sind. Die Folge für Christina Petersen war, sich auf diese verbindende Reise der unterschiedlichen Lehren zu begeben. Wie nicht nur Mediziner sich auf den Weg machen können, lernen wir hier. Gesundheit ist eben kein Zufall. Sondern es ist eine Art von kompetenter Achtsamkeit.

Wer sich bisher seinen Symptomen ausgeliefert fühlte oder große Angst vor Krankheit hat, wird hier lernen, was er selbst für seine Gesundheit tun kann. Und er lernt, wie Gedanken und körperliche Verfassung zusammenhängen. Und wer selbst im medizinischen Bereich tätig ist, kann hier lernen, bewusst mit den eigenen Kräften umzugehen, bevor das Burn-out im Klinikalltag ihn einholt.

Über den Autor und weitere Mitwirkende

Dr. med. Christina Barbara Petersen (geboren 1985) ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Ärztin für Traditionelle Chinesische Medizin; in ihrer eigenen Praxis in Eutin begleitet sie Patienten, die durch negative Glaubenssätze blockiert und chronisch krank geworden sind. Über ihren Podcast „Healthy Docs“ (www.intuitiv-gesund.de) betreibt sie Aufklärung und erweitert die Allgemeinmedizin um moderne Ansichten. Sie möchte den Ärzten, aber auch den Patienten beibringen, wieder auf den eigenen Körper zu hören. Damit ist sie ihrer Zeit voraus. Sie leitet mit dem Prinzip der Integrativen Medizin ein neues Kapitel der Medizingeschichte ein.

Als Schnittstelle zwischen Schulmedizin und alternativer Medizin verbindet Christina Barbara Petersen altes Weisheitswissen und die Elemente der Natur mit modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie vermittelt ihr Wissen auf eine verständliche und erfrischende Weise.

Herausgeber: Mankau Verlag; 1. Edition (29. März 2021)

Taschenbuch: 190 Seiten / 14,95 €

ISBN-10: 3863745906

ISBN-13: 978-3863745905

Hier geht’s direkt zum Buch: https://www.mankau-verlag.de