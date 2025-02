Liebe Leserin, lieber Leser,

nun befindet sich die strahlende Sonne im Zeichen Wassermann. Menschen mit dieser Betonung sind humorvolle und weltoffene Seelen. Sie fühlen sich auf der ganzen Welt zuhause.

Wichtig ist für einen Wassermann die Freiheit. Er mag es gar nicht, wenn man ihn einsperrt oder ihm enge Grenzen setzt. Seine Ideen sind in allen Bereichen fortschrittlich, allerdings ist der digitale Bereich seine Stärke. Die Entwicklung in diesen Bereichen war in den letzten Jahrzehnten nur mit dieser Wassermannqualität in Verbindung mit dem Herrscherplaneten Uranus möglich.

In der Partnerschaft brauchen sie die lange Leine verbunden mit viel Freiraum. Dann kann das Leben mit diesem Partner richtig spannend sein.

Aber was erwartet uns in diesem Monat?

Durch Venus in Konjunktion mit Neptun und einem schönen Trigon von Jupiter mit Merkur kommen wir federleicht und freudvoll mit Liebe in den neuen Monat.

Vorsicht ist dann aber am 4. Februar geboten, wenn der rückläufige Mars im Quadrat zu Chiron steht. Jetzt besteht Verletzungsgefahr. Seien wir vorsichtig im Umgang mit unseren Mitmenschen. Bedingt durch Überforderung und Druck, der sich aufgebaut hat, besteht die Gefahr, andere zu verletzen oder selbst verletzt zu werden. Es könnte hilfreich sein, im eigenen Horoskop zu schauen, welche wunden Punkte durch Mars oder Chiron ausgelöst werden.

Wenn uns bewußt wird, worum es jetzt geht, kann jetzt Heilung durch Liebe geschehen.

Auch im Weltgeschehen wird sich diese Konstellation bemerkbar machen. Es wird um Ausgrenzung und unverschuldetes Leid gehen. Am 23. Februar gibt es eine Konjunktion mit Neptun und dem aufsteigenden Mondknoten im Fischezeichen. Das ist genau die richtige Konstellation, die wir jetzt für ein bischen Frieden brauchen!

Eine kleine Vorschau für die Geburtstagskinder des Monats vom 21. Januar bis 19. Februar

Mit Schwung und Tanz geht es in ein neues Lebensjahr für die Wassermänner. Merkur fühlt sich in diesem Zeichen richtig wohl und bekommt eine gute Idee nach der anseren. Die Venus mischt dann ab dem 5. Februar auch noch mit und sorgt für prickelnde Gespräche. Sehr unterstützend für fast alle Wassermänner ist der Planet Jupiter, der immer mal wieder ein schönes Trigon zur Sonne bildet.

Dieser Transit steht für Erfolg und Glück. In den nächsten Jahren kann es so nach und nach für viele

Wassermanngeborene zu großen Veränderungen kommen, da der Transformationsplanet Pluto nun seine Reise durch das Zeichen Wassermann antritt. Er sorgt dafür, dass nichts so bleibt wie es war. Wenn ihr mitschwingt und bereit seid für Veränderungen, kann das Leben jetzt richtig spannend werden! Herzlichen Glückwunsch!

Vollmond im Februar am 12. Februar im Löwen

Oh, was für ein kreativer Vollmond! Jetzt kann eine Überraschung nach der anderen kommen.

Der Planet Uranus im Quadrat zu Mond und Sonne kann auch zu große Turbulenzen führen.

Um diese temporeiche Konstellation gut zu überstehen wäre es gut, auf alles gefasst zu sein und

flexibel auf plötzliche Veränderungen zu reagieren.

Neumond in Fische am 28. Februar

Dies wird ein einfühlsamer Neumond mit viel Gefühl und einem guten Draht zum Universum. Wir können diese Konstellation dazu nutzen, um in guten Kontakt mit unserer inneren Stimme zu kommen. Stelle Fragen und spüre, wie Dein Körper reagiert. Fühlt er sich wohl und ist entspannt, ist es ein positives Zeichen. Reagiert der Körper mit Angst oder Unsicherheit ist die Antwort ein klares Nein!

Liebe Leserin, lieber Leser,

nun möchte ich mich für heute verabschieden. Freut Euch mit mir auf den nahenden Frühling und das wiederkehrende Licht.

Herzlichst, Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop und den himmlischen Konstellationen haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2020 finden www.trigon-astrologie.de.

