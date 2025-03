Liebe Leserin, lieber Leser, willkommen im März!

Nun befindet sich die strahlende Sonne im Fische-Zeichen. Diese weiche, mitfühlende und spirituelle Betonung macht dieses Zeichen sehr beliebt. Es hat einfach einen guten Ruf. Schwierig wird es mit diesem Zeichen nur, wenn wir versuchen, es in eine rigide Struktur zu stecken. Dann fängt es an, zu zappeln und zieht sich zurück. Die lange Leine tut den Fischen gut!

Was erwartet uns im Monat März?

Auffallend ist in diesem Fische-Monat, dass sich viele Planeten treffen und tatsächlich wie an einer Perlenschnur aufgereiht am Nachthimmel zu sehen sind.

Die starke Betonung vom mitfühlenden Fische-Zeichen färbt unsere Stimmung. Wir öffnen unsere Herzen für die Schwachen dieser Welt und haben das Bedürfnis, uns mit gleichgesinnten Menschen zu verbinden. Dazu kommt noch, dass Venus und Merkur gemeinsam, also Hand in Hand, bis Ende März wieder in das Fische-Zeichen zurückwandern. Erspüre in dieser Zeit, was Dir wirklich wichtig ist. Du bekommst jetzt die Gelegenheit, Dich tief mit Deiner inneren Stimme zu verbinden.

Wir erleben bis Ende diesen Monats eine ungewöhnliche Mischung aus Sanfheit und Hingabe, verbunden mit viel Tatkraft und Power. Dies werden wir spüren, wenn die radikale Lilith in den Skorpion läuft, und Neptun sich startklar macht, um in das feurige Widder-Zeichen zu wandern. Dort war er schon sehr lange nicht mehr. Es kann auch für uns alle heißen, dass wir uns für einen großen Schritt nach vorne startklar machen sollten.

Eine kleine Vorschau für die Geburtstagskinder des Monats

Die Sonne, die jetzt durch das Fische-Zeichen wandert, gibt Kraft und Mu,t um neue Dinge zu wagen.

Zur Unterstützung gibt es noch ein Trigon vom jetzt wieder direktläufigen Mars zur Sonne. Für Klarheit und Struktur ist der Planet Saturn verantwortlich. Er beendet seine Lektion bald und läuft Ende Mai in den feurigen Widder, kehrt aber im September noch einmal in die Fische zurück. Das Thema Disziplin und Klarheit wird immer mai wieder spürbar. Mit der rückläufigen Venus und dem Merkur wird auch das Thema Partnerschaft wichtig werden und auf dem Prüfstand stehen. Jetzt können Dinge aus der Vergangenheit endlich geklärt werden.

Herzlichen Glückwunsch!

Vollmond in der Jungfrau am 14. März

Oh, ein Vollmond der nicht machen darf, was er gern möchte. Eingeengt von Saturn und der dienstbaren Jungfrau, sieht es nach Arbeit und nicht nach Vergnügen aus. Versuchen wir an diesem Tag achtsam mit uns umzugehen, indem wir auf unsere Ernährung achten und versuchen, schlechte Gewohnheiten abzulegen.

Neumond im Widder am 29. März

Ein Kraftpaket kommt daher! Der Neumond sorgt für Neuanfänge und gibt uns viel Kraft mit auf den Weg. Das gilt für alle Bereiche in unserem Leben. Dazu kommt noch die temporeiche Widder-Energie, die voller Tatentrang ist.

Liebe Leserin, lieber Leser,

nun möchte ich mich von Dir verabschieden. Bleibe trotz der Unruhe und Spannung, die wir zur Zeit im Außen erleben, zuversichtlich!

Herzlichst,

Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop und den himmlischen Konstellationen haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2020 finden www.trigon-astrologie.de.