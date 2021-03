In meiner Kindheit wuchsen um unser Haus herum einige Birken, lat. Betula. In einem Sommer wurde mir die Magie der Birken sehr bewusst. Ich hatte mir im Schwimmbad einen starken Sonnenbrand geholt und musste mit Quarkwickel auf dem schattigen Balkon liegen. Über mir flirten und rauschten grüngolden die Birkenblätter. Seitdem liebe ich Birken.

Die fast 100 Birkensorten auf der Nordhalbkugel unserer Erde werden mit dem Frühjahr in Verbindung gebracht. Sie bekommen als einer der ersten Bäume im Jahr Blätter. Nicht zufällig nutzen wir die Birke oft als Maibaum! Die Birke gilt als Fruchtbarkeitssymbol. Deshalb war sie auch der Liebesgöttin Freya geweiht.

Dass Birken heilsam sind, habe ich erst in den letzten Jahren erfahren. Die essbaren Blätter enthalten Flavonoide, Saponine, Gerbstoffe, ätherische Öle und Vitamin C. Die Rinde enthält Phytosterine sowie Terpene wie Betulin, Betulinsäure und Lupeol. In Mitteleuropa nutzten die Menschen schon früh vor allem die heimische Sandbirke in der Volksmedizin. Ihre Bestandteile gelten insbesondere als blutreinigend, harntreibend und anregend. Vor allem verwenden sie die Blätter aufgrund ihrer harntreibenden Wirkung bei Rheuma, Gicht und Wassersucht.

Auch das Birkenwasser, das im Frühjahr abgezapft werden kann, gilt als heilsam. Im letzten Jahrhundert wurde es vor allem als Haarwuchsmitteln gegen Haarausfall eingesetzt.

In Russland wird aus dem Birkensaft übrigens auch Birkenwein hergestellt!

Xylit wird aus Birkenrinde aber auch Buchenholz gewonnen. Es kann als kalorienfreier Zuckeraustauschstoff genutzt werden. Darüber hinaus beugt er Karies vor.

Die Birke hatte schon früh in der Menschheitsgeschichte eine wichtige Bedeutung. Schon vor 50.000 Jahren stellten die Menschen den erste Kunststoff, das Birkenpech her. Damit verbanden sie Steinkeile, Holzgriffe und Pflanzenfasern miteinander.

Da das Birkenholz viele ätherische Öle enthält, ist es sogar schon frisch brennbar! Man nutzte Birkenrinde als Zunder und zum Feueranzünder.

Außerdem wurden die Späne zum Leuchten genutzt. Denn sie entwickeln kaum Rauch.

Die Botschaft der Birke:

Auch im Alter ist die Jugend möglich. Sei immer so frisch und fröhlich, als wärest Du gerade einmal 20 Jahre alt. Es ist immer Frühling!

Hier kannst Du Xylit in Bioqualität bestellen: Birkengold Bio Xylit, 500 g Beutel | aus biologischer Landwirtschaft | 40 % weniger Kalorien | zahnfreundlich | ideal zum Kochen und Backen | glykämischer Index von 11