Im späten Winter sind sie die ersten Blühpflanzen: Krokus und Schneeglöckchen blinzeln teilweise noch durch den Schnee hindurch. Sie sind, zusammen mit den Gänseblümchen die ersten Pflanzen, die uns fröhlich stimmen und die Vorfreude auf den Frühling steigern. Ist es nicht wundervoll, ganze Krokus-Teppiche auf einer Waldlichtung vorzufinden? Oder die ersten bunten Flecken im Garten zu entdecken?

Der Gattungsname Krokus entstand aus dem griechischen krokos für Faden, womit er auf die Blütennarben Bezug nimmt.

Eine Legende besagt, dass der Sterbliche Krokos, der sich unglücklich in die Nymphe Smilax verliebt hatte, daraufhin in einen Krokus verwandelt wurde, nach einer anderen war Krokos ein Begleiter des Götterboten Hermes. Nachdem dieser ihn versehentlich mit einem Diskus getötet hatte, verwandelte er aus lauter Trauer den Leichnam in eine Blume.

Krokusse sind sind vor allem im Orient, aber auch in Europa, Nordafrika und bis nach Westchina verbreitet. Es gibt etwa 235 verschiedene Arten, von denen die meisten, die bei uns wachsen, einfach nur schön blühen. Einige wenige, wie z.B. Crocus sativus wird angebaut, denn er produziert den in Backwerken beliebten Safran.

Safran gehört zu den teuersten Gewürzen der Welt. Seine gelborangenen Stempelfäden liegen preislich in der gleichen Grössenordnung wie Gold. Das ist aber auch kein Wunder, denn man braucht etwa hundert Krokus-Blüten, um ein einziges Gramm des kostbaren Gewürzes zu gewinnen. Da ist es nur verständlich, dass dem Safran in der Volksmedizin geradezu wundersame Kräfte zugesprochen werden. Er gilt als stark aphrodisierend. Der Safran hat aber auch echte medizinische Wirkungen. So wirkt er gegen Krämpfe aller Art und leicht schmerzstillend.

Die indische Ayurveda-Lehre nutzt Safran als „Anpassungshelfer“. Er mache die Menschen ‚robuster‘ gegen Stressreize. Durch seine „sattvische“ Natur stärke er Energien wie Hingab, Mitgefühl und Liebe. Wissenschaftlich belegt sind diese Effekte allerdings nicht – auch für seinen Ruf als Aphrodisiakum gibt es keine Beweise.

Die Botschaft des Krokus lautet:

„Sei geduldig. Auch der längste Winter geht eines Tages vorbei. Und dann darfst Du wieder in den leuchtendsten Farben blühen.“

