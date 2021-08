Brennnessel – Brombeere – Buche

Brennnesselblätter

Urtica

Die Brennnessel wird auch der Rune Fehu – Feuer zugeschrieben, oh wie wahr.

Bei der Räuchermagie spielt hier natürlich auch der Volksglaube eine große Rolle. Wenn Haus, Stall und Hof mit der Brennnessel an Walpurgis ausgeräuchert wurde, dann war Haus und Hof nicht nur vor Blitz und Feuer, sondern auch vor dem Teufel sicher.

Und so wie eine Gruppe von Pflanzen ein Gebiet schützt, so wird auch die Brennnessel der Schutzräucherung beigegeben. Wobei sie vor allem gegen Hexen schützen soll. Ihr Rauch reinigt unseren Lichtkörper und dient unserer Gesunderhaltung.

Räuchern mit Brennnessel:

Chakra-Räucherung (Sakralchakra), aber auch auf Solarplexus und Herzchakra,, Schutz, Walpurgis, Aura-Reingung, Gesunderhaltung

Brennnessel-Samen

Früher gaben die Roßhändler dem Pferdefutter Brennnesselsamen bei. Dadurch bekamen die Pferde ein glänzendes Fell und die Hengste wurden auch feuriger. Dies ist einer der Gründe, warum Brennnesselsamen in der Liebesräucherung verwendet wird: Damit der Mann feuriger wird.

Ich nutze das Feuer des Brennnesselsamens gerne für Mischungen, bei denen es um Schwere oder Trägheit geht. Da ist dann das Feuer wie ein kleiner zusätzlicher Starter. Dadurch lassen sich Blockaden oder andere Hindernisse besser angehen.

Räuchern mit Brennnessel Samen:

Liebesräucherung, Luststeigerung

Brennnessel-Wurzel

Die Wurzel dient mir wieder dazu, das Energiespektrum bei der Brennnessel-Räucherung zu erweitern. Außerdem nehme ich die Wurzeln gerne zur Erdung.

Brombeere

Rubus sectio Rubus

Auch heute werden noch gerne stachlige Gewächse an Grenzen gepflanzt, damit ungeladene Gäste am besten draußen bleiben.

So dienen die getrockneten Brombeerblätter schon mal zu einer hervorragenden Schutzräucherung, und wenn wir uns geschützt fühlen, dann gelingt es uns auch zu entspannen, zur Ruhe zu kommen und zur inneren Harmonie zu finden.

Räuchern mit Brombeerblättern:

Abend-Räucherung, Beruhigung, Chakra-Räucherung (Herz-, Sonnen-, Bauch- und Sakralchakra), Entspannung. Loslassen, Ruhe, Schutz, Transformation

Buchenholz und -rinde

fagus sylvatica

Das Buchenholz wird in der allgemeinen Räucherei sehr geschätzt, also auch bei Fisch, Fleisch, Wurst und anderen Gaumenfreuden. Wir wollen uns hier aber eher auf den Geruchssinn und den Auswirkungen des Räucherns auf mentale, seelische und körperliche Ebenen beschränken.

Ein Freund schenkte mir das Buchenholz, das ich verwende. Es stammt aus aus seinem Wald im Waldviertel.

Eine heimelige Atmosphäre schafft der Geruch des Buchenholzes beim Räuchern auf der Kohle. Auf der körperlichen Ebene ist der Rauch beruhigend, im spirituellen Bereich können wir uns leichter mit höheren Geistesebenen verbinden und seelisch stärkt sie unsere Weisheit.

Räuchern mit Buchenholz:

Balance, Depressionen, Gedankenklärung, Keltischer Baumkreis (22.12.), Klarheit, Loslassen, Meditation, Mut, Neubeginn, Orakel, Schamanen-Reise, Selbstvertrauen, spirituelle Kräfte, Weisheit.

Rauchige Grüße sendet Euch

Euer Walter

Unser Autor Walter Siegl arbeitet seit 30 Jahren „energetisch“. Er trommelt, hält Rituale ab und seit einigen Jahren beschäftigt er sich intensiver mit dem Thema „Räuchern“. Inzwischen gibt er Seminare zum Thema und stellt selbst Räuchermischungen her.

