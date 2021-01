Wer kennt das nicht: Der Alltag ist so stressig, dass wir es nicht einmal schaffen, zur Entspannung zu kommen. Das kann so weit gehen, dass wir Schlafstörungen bekommen und dann auch am Tag immer weniger schaffen. Im schlimmsten Fall heißt die Diagnose „Burn out“.

Aber es muss ja nicht so weit kommen. Und Reiki kann uns dabei unterstützen. Wir können damit schon am Morgen beginnen: Reiki für den Start in den Tag. Und auch die Aufwertung unserer Nahrung mit Reiki kann uns Stress nehmen, denn gesunde Nahrung entlastet unser Verdauungssystem. Ein weiterer Punkt der oft Stress bedeutet, sind Beziehungen. Und auch da kann Reiki Abhilfe schaffen: Reiki zur Heilung von Beziehungen, so dass wir auch mit diesem Lebensbereich entspannter umgehen können.

Aber Reiki kann ja noch viel mehr. Schon die einfach Behandlung durch’s Handauflegen entspannt unseren Körper und gibt ihm neue Energie.

Eine weitere Möglichkeit ist die Mentalbehandlung, die im zweiten Grad-Seminar gelehrt wird.

Damit ist es möglich, Verhaltensmuster und Glaubenssätze direkt mit Reiki zu behandeln, um damit die Stressmuster aufzulösen. Hier können wir mit Orakelkarten – da bieten sich die Glückskarten an – herausfinden, welche einschränkenden Glaubenssätze wir haben und welche uns dabei helfen, diese aufzulösen.

Wir können uns auch spezielle Reiki-Essenzen herstellen oder Steine so programmieren, so dass sie uns Entspannung schenken.

Und natürlich ist eine regelmäßige Ganzbehandlung – mit den Methoden des zweiten Reiki-Grades dauert sie auch nicht so lange – sehr hilfreich, um zu entspannen.

Aber am allerbesten ist es, dass wir mit Hilfe von Reiki sowohl unser inneres Kind, unser hohes Selbst oder auch Krafttiere, Kraftpflanzen oder Kraftsteine nutzen können, um unseren eigenen Weg zu finden und entspannt zu gehen.

Wenn Du mehr über Reiki erfahren möchtest, schau doch mal auf diese Seite: www.gluecks-reiki.de

Ursula Podeswa ist seit über 20 Jahren Reiki-Meisterin und vom Dachverband Geistiges Heilen anerkannte Heilerin. Sie hat viele verschiedene Ausbildungen absolviert und nun die Ergebnisse ihrer Forschungen im „Contact-Healing“ gebündelt. Eine Methode, die durch verschiedene Diagnoseverfahren und Therapiekonzepte Klienten dabei begleitet, wieder zu mehr Kontakt mit anderen und auch mit sich selbst zu finden.

