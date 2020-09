Jetzt kommen wir an einen Punkt, der mir besonders am Herzen liegt: Vorgeburtliche Leben!

Vielleicht winkst Du jetzt ab und denkst: „Der ist ja ganz abgefahren.“

Aber was ich jetzt schreibe, habe ich selbst erlebt und erfahren. Im TV wurde auch schon oft darüber berichtet. Auch gibt es zu diesem Thema diverse Studien!

Vorgeburtliches Leben können im Horoskop an der Mondknoten-Achse oder mit Hilfe speziell errechneter Horoskope gedeutet werden.

Ich selbst erinnere mich daran, dass ich meinem kleineren Bruder immer wieder Geschichten aus einer Zeit erzählte, in der ich als Reiter inmitten einer Räuberbande durch die Lande gezogen bin. Damals war ich sechs oder sieben Jahre alt. Es waren nicht immer die gleichen Geschichten. Mir wurde auch von meinen Eltern nicht gesagt „erzähle nicht so ein Blödsinn“. Deshalb kann ich mich auch heute noch daran erinnern.

Ich habe dieses Phänomen später auch bei anderen Kindern erlebt, die die tollsten Erlebnisse erzählten.

Eine Mutter berichtete, sie habe in der Zeitung gelesen, dass ein Mann von der Polizei festgenommen wurde. Ihr Sohn (5 Jahre alt) erwiderte darauf: „Du Mami, ich habe dich damals auch festgenommen!“. Sie belächelte ihren Sohn und sagte: „Was für einen Blödsinn erzählst du denn da?“. Der Sohn schaute traurig zum Boden, so als ob er sich schämte. Ich sah aber in seinem Gesicht, dass er traurig war, weil ihm keiner glaubte.

Es gibt auch Kinder, die sehen und sprechen mit ihrem Schutzengel. Ein drei Jahre alter Junge erzählte, dass sein Uropa immer in seiner Nähe sei. Er hat den Uropa aber nie kennen gelernt.

So könnte ich noch weitere Geschichten niederschreiben, aber das würde diesen Rahmen sprengen.

Warum mache ich denn nun auf dieses Thema, vorgeburtlichen Lebens aufmerksam?

Wenn wir unseren Kindern keinen Glauben schenken, verlieren sich Ihre Erinnerungen. Und das ist schade! Wenn wir aber interessiert zuhören, erfahren wir, was die Seele des Kindes im – ich sag mal – „Vorleben“ alles erlebt hat.

Eventuell können wir erkennen, welche Fehler gemacht wurden und dem Kind später zur Korrektur verhelfen, wenn wir bemerken, dass es wieder die gleichen Fehler macht.

Wenn wir das Kind auslachen oder nicht ernst nehmen, besteht die Gefahr, dass sich das Kind anzweifelt und seine kreative Fantasie unterdrückt und verkümmern lässt.

Bedenkt, dass unsere Kinder die Kinder des Wassermannzeitalters sind. Dass sie ihre Fantasie und ihren Ideenreichtum entwickeln müssen, um die Welt, die wir ausgenutzt und geplündert haben, zu erhalten. Wir sollten Ihnen vermitteln, dass das Leben einfach und nicht kompliziert ist – …und Ihnen mal später erzählen, woher Sie gekommen sind und welchen Auftrag sie auf dieser Erde haben. Das geht aber nur, wenn wir aufmerksam zuhören und das Kind ernst nehmen!

Kinder sind sehr sensible Wesen. Wir sollten sie nicht durch Konditionierung und Unterdrückung zu dem machen, was wir uns wünschen.

Euer Jürgen Georg Krause

Unser Kolumnist Jürgen Krause ist Gärtner, Heiler & Astrologe und I-Ging Berater.

Sollten Sie allgemeine Fragen zur Astrologie oder auch spezielle Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop haben, können Sie hier mit ihm in Kontakt treten: Juergengeorgkrause@web.de

