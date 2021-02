Nach vielen Jahren intensiver Forschung hat das „Centre for Disease Control“ in den USA eine Einschätzung veröffentlicht. Diese besagt, dass etwa 85% aller körperlichen Beschwerden emotionale Ursachen haben.

Diese Forschungen legen den Schluss nahe, dass das Unterdrücken oder Vermeiden unserer spontanen Emotionen und Reaktionen auf die Herausforderungen des Lebens sich auf lange Sicht negativ auf unsere Gesundheit auswirken kann. Um es vereinfacht auszudrücken: Wenn eine Emotion in uns ausgelöst wird, setzt das eine natürliche biochemische Reaktion in unserem Körper in Gang. Sobald wir uns erlauben, diese Emotion vollständig zu fühlen, wandern diese Stoffe in der Regel recht zügig und rückstandslos durch unseren Körper.

Wenn wir jedoch eine ausgelöste Emotion unterdrücken oder die Erfahrung vermeiden, geschieht das Gegenteil. Die freigesetzten Stoffe verbleiben im Blut. Ihre Reste lagern sich schließlich im Körper ab. Wenn es zu einer Gesundheitsschwäche kommt, wird sie bevorzugt an diesen Ablagerungsorten auftreten.

Untersuchungen zahlreicher Ärzte und Wissenschaftler haben die entsprechenden Forschungsergebnisse zu körperlichen Beschwerden der amerikanischen Wissenschaftlerin Dr. Candace B. Pert bestätigt. Insbesondere hat sich erwiesen, dass das Unterdrücken von Emotionen zu einer Blockade spezieller Zellrezeptoren führt. Diese Blockaden behindern die gesunde Kommunikation der Zellen untereinander. Dies führt zu einer Beeinträchtigung vieler körperlicher Funktionen. Dies schwächt Dein Immunsystem. Letztendlich kann dies zu gesundheitlichen Problemen führen. Wenn wir unseren Gefühlen und Emotionen dagegen freien Lauf lassen, bleiben die Zellrezeptoren offen und un-blockiert.

Transformation auf tiefster Ebene erfahren

Eine umfassende Transformation auf tiefster Zellebene wird möglich, wenn du bereit bist, deine Geschichte des Schmerzes und des Leidens loszulassen. Gib dich der Wahrheit deiner spontanen Gefühle und Erfahrungen hin. Und öffne dich in das unendliche Potenzial hinein, das du bereits bist. Dies geschieht unabhängig von deinen bisherigen Überzeugungen.

Hierbei kann The Journey dich unterstützen!

