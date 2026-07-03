Liebe Leserin, lieber Leser,

nun, im Juli befindet sich die strahlende Sonne im sensiblen Zeichen Krebs. Jetzt können wir Fürsorge von anderen und besonders von vertrauten Menschen erfahren. Dieses Zeichen ist eine gute Mutter für ihre Kinder, so wie der Steinbock ein guter Vater ist.

Aber was passiert in diesem Monat?

Der Monat fängt mit einem rückläufigen Merkur im Krebs an. Bis zum 24. Juli werden wir diese Energie zu spüren bekommen. Der leichtfüßige und beschwingte Merkur befindet sich in einem Element, das ihm nicht vertraut ist. Das Zeichen Krebs gehört zum Wasserelement und seine Sprache sind Gefühle, es wird in dieser Zeit keine logischen Gespräche geben. Versuchen sie es gar nicht erst. Es wäre besser, intuitiv zu erfassen was Ihr Gegenüber von Ihnen möchte, das könnte klappen. Aber es wartet ja noch eine Power-Konstellation auf uns, die es in sich hat. Schnallen Sie sich besser jetzt schon an, denn mit der Uranus-Konjunktion “Mars im Zwilling“ ist großes Tempo zu erwarten.

Wutausbrüche und Eskalationen im Privaten wie auch auf der Weltbühne sind möglich. Wenn es im Kochtopf richtig brodelt, schalten Sie eine Stufe runter und versuchen Sie, wieder bei sich anzukommen, indem sie exzessiv Sport treiben. Nur Yoga und Meditation können diese starke Kraft nicht auffangen. Bewegen Sie sich schnell zu Musik und kommen Sie in die Begeisterung. Dann haben Sie eine Chance, es gut zu schaffen.

Mitte Juli entspannt sich die Lage dann wieder.

Eine schöne Betonung bekommen wir im Juli durch den Planeten Jupiter im Zeichen Löwe zu spüren. Kreativität, Mut und Optimismus breiten sich aus. Wir bekommen Lust, wieder wahrgenommen zu werden. Diese Konstellation wird uns den Rücken stärken.

Der Neumond im Krebs am 14. Juli

Dieser Neumond im Krebs in Konjunktion mit dem rückläufigen Merkur könnte uns eine schöne Geschichte erzählen. Gehen wir nun nach innen und ruhen uns aus, dann können wir Heilung erfahren.

Der Vollmond am 29. Juli im Wassermann

Der volle Mond umarmt Pluto und geht mit ihm in die Tiefe. Das macht er allerdings nicht freiwillig. Es wird um Wandlung und Transformation gehen. Auf der anderen Seite wartet schon das Licht mit der Sonne-Konjunktion im Jupiter.

Lieber Leserin, lieber Leser,

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen von Herzen einen wunderbaren Sommermonat Juli mit erfrischenden Momenten.

Herzlichst,

Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop und den himmlischen Konstellationen haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite www.trigon-astrologie.de.