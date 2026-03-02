Liebe Leserin, lieber Leser,

nun befindet sich die strahlende Sonne im Zeichen Fische, und diese Qualität werden wir in der nächsten Zeit zu spüren bekommen. Mit weiteren Planeten wie Mars, Venus und dem rückläufigen Merkur wird das mitfühlende Zeichen stark betont und kann die aufgeheizte Stimmung, die zur Zeit herrscht, etwas lindern, indem die Themen Mitgefühl, Güte und Frieden eine starke Sehnsucht für viele Menschen werden. Gerade in diesem Monat!

Dazu kommt noch, dass Neptun und Saturn Seite an Seite in das kriegerische, aber auch tatkräftige Widderzeichen wandern. Der Planet Neptun kann heilig wirken und uns erlösen. Er sorgt aber auch für Illusionen und Unwahrheiten. Sich und anderen etwas vormachen, mehr Schein als Sein, dies erleben wir gerade jetzt.

Der Planet Saturn prüft und klärt auf, Dieser Realist schaut genau hin und deckt Schattenthemen auf. Er nimmt uns an die Hand und geht mit uns in den dunklen Keller, wo vieles aus der Vergangenheit versteckt liegt. Wenn wir uns jetzt trauen, ehrlich zu sein, erfahren wir Heilung, denn nun kommen wir nur mit der Wahrheit weiter.

In der letzten Märzwoche bilden die beiden Reise- und Handelsplaneten Merkur und Jupiter ein harmonisches Trigon. Sie sorgen dafür, dass es in diesen Bereichen wieder flüssiger läuft. Insgesamt haben wir in diesem Monat immer wieder angenehme Jupiter-Transite, mal zum Mars, mal zur Venus. Das verspricht in der Liebe wunderschöne Stunden. Wir bekommen eine gewisse Leichtigkeit zu spüren.

Genießen wir es!

Vollmond am 3. März in der Jungfrau

Ein karmischer Vollmond in Verbindung mit dem absteigenden Mondknoten in der Jungfrau.

Die Entwicklung geht ganz klar in das mitfühlende und spirituelle Fische-Zeichen. Das Miteinander und Mitfühlen wird in dieser Zeit eine große Rolle spielen. Die exakte Mondfinsternis an diesem Tag macht eine kritische Phase aus der Vergangenheit sichtbar. Wir sollten an diesem Tag nach Innen gehen und nicht – wie so oft – nach Außen.

Neumond am 19. März in den Fischen

Der wieder direktläufige Planet Merkur und der Neumond treffen im Fische-Zeichen aufeinander.

Jetzt können wir mit einer lichtvollen Kommunikation alle Missverständnisse aus der Vergangenheit klären. Dazu kommt noch Jupiter, der Glücksplanet, der ein entspanntes Trigon zum Neumond schickt. Der fühlt sich sichtlich gut und entspannt.

nun möchte ich mich von euch verabschieden. Bleibt ruhig und gelassen, auch wenn es um uns herum immer anstrengender und unsicherer wird. Steckt eine Kerze an und betet zu Gott. Mache das nach jeder Nachricht, die bei Dir Ängste auslöst.

Herzlichst,

Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

