Liebe Leserin, liebe Leser,

nun, im August, befindet sich die strahlende Sonne im Zeichen Löwe. Menschen mit dieser Betonung verfügen über eine natürliche Autorität. Auch das Thema Mut und Kraft zeichnet die Löwe-betonten Menschen aus. Oft lieben sie die Bühne und sind gute Schauspieler und Sänger, aber bitte Rock-Musik!

Aber was passiert in diesem Monat?

Nun ist der Planet Jupiter gerade in das Löwe-Zeichen gewandert und fängt an, sich dort einzurichten. Das könnte bedeuten, dass wir auf der kollektiven Ebene Mut, Optimismus und freudvolle Kreativität zu spüren bekommen. Es wird um Würde und Glanz gehen, man möchte sich zeigen. Vorsicht ist geboten, nicht zu sehr ins Ego zu gehen. Dann kann es zu anstrengenden Machtspielchen kommen, was uns nicht in die Freude bringen wird.

Mitte August werden wir das Quadrat von Chiron, dem verletzten Heiler, und Merkur, dem Planeten der für Kommunikation zuständig ist, zu spüren bekommen. Wir sollten in dieser Zeit auf unsere Worte achten, denn sie können verletzen.

Die schöne Venus befindet sich ab dem 6. August im Waage-Zeichen, und bleibt dort bis Ende des Monats. Sie gehört als Planet zur Waage, und fühlt sich dort sehr wohl. Von diesem Ort aus kann sie viele gute Dinge tun. Sie kann dafür sorgen, dass es in der Liebe wunderschöne Stunden gibt. Und auch die Themen wie Freundschaften und Geselligkeit werden positiv beeinflusst. Kunst und der Genuss des Lebens gehören auch zu ihren Themen. Das wird uns gut tun.

Ab Mitte August bekommt die lockere Venus Besuch von dem strengen Saturn. Dann ist erst mal Schluss mit Lustig. Doch beide Planeten könnten sich durchaus auch näherkommen. Wenn Venus es schafft, verbindlicher zu werden, könnte es für beide Planeten gut ausgehen. Lasst euch überraschen und bleibt offen für neue Eindrücke, dann kommt ihr gut durch den Monat August.

Neumond am 12. August im Löwe

Ein kraftvoller Neumond. Es tummeln sich vier Planeten im Löwe-Zeichen. Das verspricht jede Menge Spaß. Partystimmung breitet sich aus. Bevor der Mond sich zur Sonne gesellt, stupst er Merkur und Jupiter an und bekommt schon mal gute Laune.

Vollmond am 28. August in den Fischen

Die Sonne in der Jungfrau braucht Klarheit und Ordnung, und möchte gerne in der Arbeitswelt etwas erreichen. Der Fische-Mond auf der anderen Seite möchte träumen und seine Ruhe haben. Dazu kommt noch Planet Uranus und bringt Unruhe für die beiden Planeten – Sonne und Mond – hinein.

Bleiben wir also gelassen, und lassen uns nicht ins Chaos stürzen.

Liebe Leserin, liebe Leser,

nun möchte ich mich für heute verabschieden und wünschen allen noch viel Freude auf der Sommerparty oder im Urlaub. Geniesst das Leben in vollen Zügen.

Herzlichst,

Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop und den himmlischen Konstellationen haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite www.trigon-astrologie.de.