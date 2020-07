Liebe Leserinnen und Leser,

nun, im August, befindet sich die strahlende Sonne im Zeichen des Löwen. Dort ist sie in ihrem Domizil und kann die stärkste Kraft entfalten. Menschen mit dieser Betonung besitzen eine natürliche Autorität. Es sind oft Künstler und sehr gute Schauspieler.

Der löwebetonte Mensch, sei es durch persönliche Planeten, den Aszendenten oder das Sonnenzeichen selbst, ist mit viel Kreativität und Spielfreude ausgestattet. Ein ständiger Achtstundentag im Büro kann dieses Sternzeichen fast nicht aushalten. Dann wird es übellaunig.

Die angeborene Stärke und Kraft macht sie zu guten Führungspersönlichkeiten. Ein zufriedener Löwe ist gutherzig und hat ein ein großes Herz. Er liebt Kinder über alles und setzt sich gerne für sie ein.

Was erleben wir im Hochsommer, im Monat August?

Mit dem aktiven Planeten Mars in seinem Zeichen, dem Widder, geht es in der nächsten Zeit um die Öffnung für das Neue in der Welt. In den nächsten Wochen kann unsere Lebens- und Willenskraft in einem großen Schub der Erneuerung zum Ausdruck kommen. Seien wir offen für alles, was uns das Leben an Neuem bringen will. Das wird in allen Bereichen unseres Lebens sein. Vor allem in der Partnerschaft oder bei beruflichen Projekten.

Wir können die Willenskraft mit unserer Seele verbinden. Dann können wir diese Zeit für all das nutzen, was wir bis jetzt zurückgehalten haben. Denn dann können wir jetzt wirklich Überraschendes erleben. Und das wird uns viel Freude und Kraft bringen. Mit Lilith im Widder verstärkt sich das Potenzial. Wir können jetzt alles erreichen. Beginnen wir nun damit, Freude durch Zentrierung auf uns selbst, auf unseren inneren Frieden und das Mitgefühl mit allem Lebendigen zu entwickeln.

Was gilt es zu tun?

Das Quadrat zu Pluto/Mars in Verbindung mit Lilith in der Monatsmitte hält für einige Tage Sprengstoff bereit. Das kann genügen, um plötzlich zu explodieren. Bleiben Sie in Konfliktsituationen daher großzügig und zugeneigt. Gießen Sie nicht noch Öl ins Feuer.

Kommunikation

Der redselige Merkur ist in diesem Monat sehr flexibel und bringt uns ganz unterschiedliche Qualitäten in der Kommunikation. Merkur im Wasserelement Krebs ist einfühlsam und zurückhaltend. Er spürt lieber, was ist. Das ändert sich allerdings ab dem 6. August mit Merkur im Löwe-Zeichen. Jetzt können wir in der Kommunikation Dramen erleben, doch es wird dabei ganz unterhaltsam zugehen. Ab dem 21. August wandert Merkur in sein Zeichen der Jungfrau. Jetzt setzt er sich die Brille auf und will alles ganz genau wissen.

Liebe und Partnerschaft

Für intensive Seelenbegegnungen und längere Partnerschaften ist es eine Zeit der Prüfung. Jetzt wird einiges ans Licht kommen, was unterschwellig schon lange vor sich hin waberte. Jetzt geht es nur mit der Wahrheit weiter. Wie es weitergeht, wird sich Ende August zeigen. Wer allerdings Single ist, kann zu Monatsanfang gleich interessante Erfahrungen in der Liebe machen. Denn die schöne Venus überquert die Mondknotenachse. Jetzt sind neue Kontakte möglich, die Sie seelisch berühren werden.

Vollmond am 3. August im Wassermann

Ein rebellischer Vollmond mit Kontakt zu Uranus. Jetzt sollten wir uns trauen, ein bisschen verrückt zu sein. Machen Sie Dinge, die nicht jeder macht, und gehen Sie raus aus der Anpassung, denn das fühlt sich an diesem Tag richtig gut an.

Neumond am 19. August im Löwen

Ein Neumond, der es in sich hat, in Verbindung mit Saturn und Kontakt zur Mondknotenachse. Möglich ist, das Sie wichtige Entscheidungen treffen werden. Versuchen Sie, dabei auf ihr Herz zu hören. Dann wird es gut!

Lieber Leserinnen und Leser,

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen von Herzen schöne Urlaubstage. Lassen wir es uns in diesem Hochsommermonat noch einmal richtig gut gehen, mit allem was dazu gehört! Laue Sommerabende im Biergarten, schöne Spaziergänge am Meer, der See oder in den Wäldern in Ihrer Umgebung.

Herzlichst, Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop und den himmlischen Konstellationen haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2020 finden www.trigon-astrologie.de.

