Lieber Leserin, lieber Leser,

nun befindet sich die strahlende Sonne im Zeichen Zwilling. Menschen mit dieser Betonung können, wenn es in ihrem Leben gut läuft, recht schnell in die Leichtigkeit des Seins kommen. Kommunikation ist ihre Stärke! Sie sind gute Lehrer oder Journalisten, oder auch gute Verkäufer. Sie sind der Schmetterling, der mit Leichtigkeit von Blüte zu Blüte fliegt. In Partnerschaften brauchen sie viel Abwechslung. Zuviel Routine wird für den Zwilling schnell langweilig.

Aber was erwartet uns in diesem Monat?

Es gibt unterschiedliche Themen, einmal wird das Zeichen der Zwillinge durch den Eintritt der Sonne bewegt. Der Glücksplanet Jupiter befindet sich in den letzten Graden und bereitet seinen Abschied vor. Er gibt dem Planeten Uranus freie Fahrt, der schon ungeduldig darauf wartet, die Schwere des Stierzeichens zu verlassen. Insgesamt wird uns diese Konstellation heitere Momente mit vielen neuen und inspirierenden Möglichkeiten bescheren.

Auch auf der Weltbühne können sich jetzt ganz neue Wege zeigen und es kann überraschend zu neuen Netzwerken und Verknüpfungen kommen. Herausfordernd ist die Konstellation mit Neptun und Saturn im Widder. Beide Planeten bilden eine Konjunktion. Das bedeutet, dass sich große Veränderungen ereignen, die sich durch Krisen und Umbrüche zeigen werden. Wir werden dazu aufgefordert, Struktur, Realität, Vision und Ideal in Harmonie zu bringen.

Schauen Sie auch einmal, wo sich die beiden Planeten in Ihrem Horoskop befinden. In diesen Bereichen werden Sie aufgefordert, Veränderungen zuzulassen, ohne sich krampfhaft an alte Strukturen zu klammern. Damit kommen wir nämlich in der kommenden Zeit nicht weiter. Doch Hingabe und Vertrauen – so flüstert es Ihnen Neptun ins Öhrchen – können Wunder bewirken!

Eine kleine Vorschau für die Geburtstagskinder des Monats, Zwillinge von 21. Mai bis 21. Juni

In der ersten Juni-Woche sorgt der Planet Merkur, die Sonne und der Glücksplanet Jupiter für gute Laune bei den Zwillingen. Das kann zu jeder Menge guter Gespräche führen. Dies ist eine der Lieblingsbeschäftigungen der Zwillinge. Aufgepasst! Für alle, die ganz am Anfang, also in der ersten Dekade geboren sind, können sich bedingt durch den Eintritt von Uranus große Veränderungen ergeben. Das kann Partnerschaften, oder auch den Beruf betreffen. Es gilt auch, im privaten Bereich einfach einmal mitzumachen und nicht in die Angst zu gehen und zu kämpfen. Die schöne Venus im Widder in der ersten Woche flirtet mit den Zwillingen und bringt Freude und Abenteuer in das Liebesleben.

Herzlichen Glückwunsch!

Am 11. Juni: Vollmond im Schützen

Der volle Mond im Schützen möchte Spaß haben und fröhlich sein. Gegenüber vom Zwilling aus winkt ihm die Sonne zu und schaut ihn erwartungsvoll an. Mit dieser Konstellation ist jetzt alles möglich, Tanzen, flirten und Hauptsache gute Laune. Ganz zum Schluss gibt es dann noch Kontakt zu Neptun und Saturn. Realität und Visionen schauen sich an. Die Frage wird sein: was darf bleiben und was darf gehen?

Am 25. Juni: Neumond im Krebs

Der sanfte Neumond im Krebs in enger Konjunktion mit Jupiter schafft schöne Momente. Treffen Sie sich jetzt mit Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, drücken Sie Ihre Zuneigung aus, dann wird sie jetzt auch erwidert. Nun kann Heilung in vielen Familien entstehen. Gehen Sie jetzt einfach aufeinander zu und sprechen Sie über Ihre Gefühle. Das Gleiche gilt auch für Partnerschaften.

Liebe Leserin, liebe Leser,

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen von Herzen viele schöne Tage und Stunden. Der Sommer beginnt und damit auch die Zeit der Biergärten. Nehmen Sie Freunde mit und trinken Sie gemeinsam Ihr Lieblingsgetränk. Dann kommen auch zu Hause Urlaubsgefühle auf. Das wünsche ich Ihnen!

Herzlichst,

Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop und den himmlischen Konstellationen haben oder an einer Heilerausbildung nach der Methode von Ann Brennan interessiert sind, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, auf der Sie auch schon die Termine für 2020 finden www.trigon-astrologie.de.

Auch interessant: https://taomagazin.de/raeucherkraeuter-lexikon-kirsche-klatschmohn-klettenwurzel/