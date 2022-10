Zur Zeit haben wir ein Quadrat zwischen Saturn und Uranus. Nun gilt: „Zuckerbrot und Peitsche“. Das bedeutet: Handeln zwischen Strenge und Nachgiebigkeit. Räume Deinem Umfeld die gleichen Freiräume ein, die Du für Dich selbst beanspruchst und hüte Dich vor diktatorischen Verhaltensweisen! Eine Neigung, gegen auferlegte Zwänge oder Autoritäten, wie Vorgesetzte, zu rebellieren ist nicht von der Hand zu weisen.

Versuche, auch einmal auf den Rat von reiferen und erfahreneren Menschen zu hören und flippe nicht bei den kleinsten Behinderungen aus! Sollte Dich wieder einmal das Gefühl überkommen, dass es an der Zeit ist, aus Deinen fest gefügten Lebensstrukturen auszubrechen, dann besinne Dich einige Momente und kristallisiere die Anteile, die wirklich einer Reform bedürfen, bevor Du überstürzt tragende Elemente einreißt! Übe Dich in Geduld. Denn nur mit Disziplin und dauernden Anstrengungen erzielt man in dieser Zeit Erfolge.

Am Ende wirst Du gezwungen sein, Deine Mitmenschen realistisch zu betrachten und die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen.

Vom 23. Oktober bis zum 26. Januar 2023 läuft Saturn wieder geradläufig.

Saturn überprüft nun alle Punkte, die er in der Vergangenheit über Dein Horoskop reflektiert hat. Hast Du immer noch nicht aus den Konsequenzen von Saturn gelernt, Deine Last abzutragen, dürfte Dein Selbstvertrauen darunter leiden. Das kann sogar zu Depressionen führen.

Du musst lernen, Selbstvertrauen zu entwickeln, ohne ständig anderen etwas beweisen zu müssen. So werden viele Beziehungen einer Prüfung unterzogen und so mancher schöne Glanz kann durch eine realistische Betrachtungsweise verloren gehen.

Dort, wo Du in der Vergangenheit Kompromisse eingegangen bist, werden schwere Lasten auf Dir liegen. Dann kann es sein, dass Du bei Saturn Quadrat Uranus durch eine schmerzhafte Erfahrung zur Vernunft kommst. Eine neue Basis kannst Du nur dann erreichen, wenn Du diese Lasten abgetragen hast.

Jetzt schauen wir uns mal Jupiter in den Fischen an.

Seit März 2022 herrscht der Planet Jupiter über dieses Jahr. Jupiter ist auch der Herrscher des Zeichens Fische. Das Zuhause wird zum Zentrum pädagogischer, religiöser, oder kultureller Aktivitäten.

Dies ist eine gute Zeit, um umzuziehen. Der Umgang mit Frauen und der Öffentlichkeit gestalten sich harmonisch und produktiv. Unternehmen und finanzieller Umgang sind möglich.

Es ist eine gute Zeit, sich auszudehnen und langfristig richtig zu planen.

Der Umgang mit Menschen wird nett und rücksichtsvoll sein – besonders innerhalb der Familie. Es herrscht eine fröhliche emotionale Stimmung, Geschäftsaktivitäten, die mit Ernährung und häuslichen Produkten oder Diensten sowie Immobilien zu tun haben, laufen gut.

Auf der negativen Seite ist die Gefahr groß, zu viel zu essen. Finanzielle Verschwendung sind unter diesem Aspekt sehr wahrscheinlich. Philosophische Unterschiede können mit Familienmitgliedern entstehen. Emotionale Vorurteile können Dich davon abhalten, die Wahrheit zu sehen. Überempfindlichkeit und übermäßige Gefühlsseligkeit können Reibung in Deinen Beziehungen schaffen. Dein Urteil ist vielleicht in dieser Zeitperiode fehlerhaft. Versprich nicht, was Du nicht halten kannst.

Es können Gefühle von mystischem Kontakt und Einssein mit dem Universum entstehen. Oder der Wunsch, das Bewusstsein zu erweitern, taucht auf. Man hat größeres Verständnis, ist großzügiger und hat mehr Einfühlungsvermögen für andere.

Du versuchst vielleicht, Dein Vermögen mit jenen zu teilen, die weniger Glück haben. Geld (Karma) kann zu Dir als ein Ergebnis vergangener guter Taten kommen. Du lernst, Dein Unterbewusstsein für wertvolles Wissen und Inspirationen anzuzapfen.

Es erwarten uns aber auch unpraktisch emotionaler Idealismus, Überempfindlichkeit, unrealistische Erwartungen und unangebrachte Sympathie. Falle nicht auf Klagelieder herein. Gehe zu dieser Zeit keine finanziellen Risiken ein. Versuche nicht, durch Alkohol oder Drogen den Realitäten zu entkommen.

Du bist vielleicht zu dieser Zeit sehr emotional.

Dein geistiges Bewusstsein und deren Kundgebungen sind Freude, Großzügigkeit und Freundlichkeit zu den Kreaturen Gottes. Es gibt ein Gefühl der Einheit mit allem. Alle mystischen Tendenzen werden angeregt. Es gibt Idealismus und emotionale Begeisterung. Hüte Dich während dieser Zeit vor einem Mangel an geistiger Objektivität und praktischer Anwendbarkeit.

Du empfindest ein Bedürfnis, Wuchs und Ausdehnung mit Umsicht und gutem Management zu kombinieren. Sorge dafür, dass Deine praktischen Angelegenheiten Deinen philosophischen Idealen entsprechen. Dies ist eine gute Zeit, um mit Deinen Unternehmen und gesetzlichen Angelegenheiten klar zu kommen.

Wachse innerhalb Deiner gegenwärtigen Grenzen. In Unternehmen entstehen vielleicht während dieser Zeit professionelle Schwierigkeiten und Verzögerungen. Auf Dein Timing kommt es jetzt an. Mache keine wichtigen Änderungen zu dieser Zeit. Sei in Bezug auf Geschäftserweiterungen vorsichtig.

Es kann Konflikte zwischen Beruf und Familienpflichten geben.

Es gibt vielleicht eine Art moralische Krise. Du schwingst zwischen Optimismus und Pessimismus. Vergangene Fehler kommen vielleicht ans Licht und Du erkennst die Ursache der Schwierigkeiten. Dies kann in Unternehmen und professionellen Angelegenheiten helfen, besonders hinsichtlich Gesetze, Politik, Ausbildung, Religion und Reisen.

Ein bestimmter Ernst zu Karriere und Lebensrichtung sollte eingehalten werden. Orientierung und Blick auf neue Gebiete und eine verantwortliche Einstellung kann förderlich sein.

Die richtige Einstellung zum Leben kann so aussehen: Mache aus jedem Tag einen glücklichen Tag. Gehe mit Zuversicht und Optimismus Deine Ziele an. Sage Dir „Heute ist ein guter Tag“.

Mache Pläne und setze diese in Gruppenaktivitäten um. Erweitere Deinen Horizont und lerne etwas Neues. Es ist eine gute Zeit, um zu wachsen, großzügig und liebevoll zu sein und andere glücklich zu machen.

Bis zum nächsten Monat wünsche ich Ihnen, dass Ihnen die Sterne gewogen sein mögen.

Jürgen Georg Krause

Unser Kolumnist Jürgen Krause ist Gärtner, Heiler & Astrologe. Sollten Sie allgemeine Fragen zur Astrologie oder auch spezielle Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop haben, können Sie hier mit ihm in Kontakt treten: Juergengeorgkrause@web.de

Hier gibt es weitere Informationen über unseren Kolumnisten: https://www.instagram.com/juergengeorgkrause/

Auch interessant: https://taomagazin.de/eine-aufreibende-zeit-sieben-planeten-sind-ruecklaeufig/