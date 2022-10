Mutmacher auf dem Weg in eine NEUE WELT – gesehen durch die Augen eines Hundes

Wie? Schon wieder ein Buch? Könnte man sich nun fragen, wenn man meine Buchvorstellung im September noch in Erinnerung hat. Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich alles, was mir im Leben widerfährt und auch alles, was ich meinen Mitmenschen an Wissen, Erfahrungen, Ratschlägen und mutmachenden Worten mit auf den Weg geben möchte, gerne in Worte kleide. Das Schreiben von Texten ist mein Lieblingselement, es beseelt mich, macht mir unendlich viel Freude und wirkt auf mich gleichzeitig wie eine Psychotherapie. So kann ich jedem nur raten, einmal die eigene Biographie aufzuschreiben, z.B. in der Form eines Romans. Das ist sehr befreiend!

Die momentane Zeit des Wandels bzw. der Transformationsprozess verlangt uns Menschen und auch unseren Tieren einiges ab.

Es gibt so viele Themen, mit denen wir konfrontiert werden. Gefühle, Ängste und Unsicherheiten zeigen sich bei jedem von uns. Wie sollen wir das alles verarbeiten oder zumindest einordnen? Unser Kopf ist voll mit ungeklärten Fragen und nebenbei geht das Leben weiter mit all seinen Herausforderungen und einem Berg an Arbeit, die erledigt werden muss. Nun, wer kann uns am besten dabei helfen, unseren Geist zu klären und Fragen zu beantworten, ohne belehrend zu wirken? Wer kann uns auf Herzebene berühren? Wer liebt uns bedingungslos und kann gleichzeitig die Wahrheit aussprechen, während er uns Mut macht und sogar Vorfreude auf die zukünftige Welt in uns aufsteigen lässt? Die Antwort ist eindeutig: Unser Hund!

Der Hund lebt im HIER & JETZT

Er möchte einfach nur SEIN. Ein Hund sieht die Dinge nicht so kompliziert wie ein Mensch, er lebt im Fluss des Lebens und sucht sich normalerweise den direkten Weg zum Ziel. Es war und ist mir immer ein Bedürfnis, den Menschen Zuversicht zu schenken, sie aufzumuntern und in verzweifelten Momenten eine Hilfe sein zu können. Und wie könnte ich mich selbst besser ausdrücken als durch die Stimme eines Hundes?! Ich weiß doch nur zu gut, dass sie ein Geschenk des Himmels sind, unsere Vierbeiner. Jeder Hund ist ein wunderbares Individuum, ein Engel auf vier Pfoten, der uns an die Seite gegeben wurde, um uns das Leben schöner zu machen.

Was hat dieser Transformationsprozess zu bedeuten und was hat das alles mit mir zu tun?

Alle diese Fragen werden in meiner Textsammlung aus der Sicht meiner Schäferhündin VITA beantwortet werden. Was hat es mit der Wahrheit auf sich? Mit den Masken, den Lügen, der Vielfalt, mit der Verblendung, der Angst und der Liebe? Lassen Sie sich überraschen von den Worten der weisen alten Dame, die das Leben so sehr liebt und täglich mit jeder Zelle ihres Körpers aufsaugt. Ich habe die Texte nun als DIN A5-Heft mit 40 Seiten drucken lassen und gebe sie zum Selbstkostenpreis von nur 2 € ab. Ab 5 Stück sogar portofrei. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie sich gerne bei mir. Ich würde mich freuen.

Textauszug:

„…Ich sehe eine Welt voller Leichtigkeit und Freude, in der die Menschen reinen Herzens sind. Die Zeit der Konkurrenz, der Konsumsucht, des Getrenntseins ist vorbei. Auf uns wartet eine Welt, in der Leid, Quälerei und Trauer über die Vergangenheit keinen Platz mehr haben werden, denn der Kreislauf des Lebens und die Naturgesetze über Ursache und Wirkung werden dann bereits in der Schule gelehrt werden, so dass schon die kleinen Menschen keine Angst mehr vor dem Tod haben und niemand sie manipulieren kann. Ich sehe freie Energien und glückliche, lachende Gesichter. Waffen und Kriege gibt es dort nicht mehr, dafür aber Lieder, Feuerrituale, Musikinstrumente und magische Feste der Freude. Das neue Zeitalter hat begonnen. Das Zeitalter der Liebe und des Glücklichseins. Wir haben es bald geschafft…wegen dir! Weil DU durchgehalten und niemals aufgegeben hast! Du bist wahrlich ein Engel auf Erden…wir sehen uns in der NEUEN WELT.“

In herzlicher Verbundenheit

Susanne Orrù-Benterbusch

Unsere Kolumnistin Susanne Orru-Benterbusch ist ausgebildete Tierheilpraktikerin und war 11 Jahre lang mit eigener Praxis in Marl tätig. Seit Ende der 1990er-Jahre beschäftigt sie sich intensiv mit alternativer Medizin. Besonders liegt ihr am Herzen, den Tierbesitzern naturheilkundliches Fachwissen zu vermitteln, damit diese eigenverantwortlich die Gesundheit der Tiere erhalten können. Sie bietet dazu Seminare speziell für Hunde- und Katzenbesitzer an.

www.susanne-orru-benterbusch.jimdofree.com

Auch interessant: https://taomagazin.de/ganzheitliche-aromaheilkunde-fuer-tiere/